[자막뉴스] 옥주현 190억짜리 '한남더힐' 경매 이어 구청 압류…"50억으로 400억 굴렸다 벌어진 일?"

뮤지컬 배우 옥주현 씨가 190억 원에 매입한 서울 용산구 한남동 '한남더힐' 펜트하우스가 법원 경매로 넘겨진 데 이어 관할 구청에 압류까지 된 사실이 확인됐습니다.



서울 용산구청 세무관리과는 지난 6일 옥 씨 명의의 한남더힐 아파트를 압류 조치했습니다.



지자체의 부동산 압류는 통상 지방세 등 세금을 체납했을 때 집행됩니다.



옥 씨는 지난해 해당 주택을 190억 원에 매입해 올해 4월 소유권 이전 등기를 마쳤습니다.



그러나 담보 대출금을 상환하지 못하면서 지난달 14일 서울서부지방법원으로부터 임의경매 개시 결정을 받았습니다.



부동산 금융 전문가들과 시장에서는 이번 사태를 자기자본 50억 원으로 약 400억 원 규모의 부동산을 조달하려다 발생한 고위험 레버리지 투자의 결과로 분석하고 있습니다.



업계에 따르면 옥 씨는 2022년 강남구 신사동 토지를 200억 원에 매입할 당시 자기자본 50억 원을 제외한 나머지 75%를 대출로 충당했습니다.



이후 준공 담보대출과 리파이낸싱을 거쳐 대출을 늘린 뒤, 이 자금으로 한남더힐 매매 계약금을 조달한 것으로 알려졌습니다.



당초 옥 씨는 신사동 건물을 250억 원 안팎에 매각해 한남더힐 잔금을 치르려 했으나, 상업용 부동산 시장 침체로 매각이 지연되면서 차질이 생긴 것으로 추정되고 있습니다.



결국 옥 씨 측은 주택담보대출 규제로 일반 은행 대출이 막히자 대부업체 등으로부터 183억 원가량을 빌려 잔금을 치른 것으로 전해졌지만, 불과 6개월 만에 해당 주택이 경매 절차에 넘어간 것입니다.



이에 대해 옥 씨 측은 "법인과 투자사 간 인수합병(M&A) 성사에 따른 채무 정리 절차일 뿐"이라며 "투자사와의 사업 계획에 따라 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 해명했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)