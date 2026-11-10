[자막뉴스] 콧대 높은 루이비통도 '여기'엔 맥 못 췄다

대표적인 명품 브랜드 루이비통의 매출이 1년 2개월 만에 감소세로 돌아섰습니다.



대체데이터 플랫폼 한경에이셀에 따르면 지난달 루이비통의 국내 백화점 신용카드 결제액은 554억 원으로, 지난해 같은 달과 비교해 7.6% 감소했습니다.



루이비통의 월간 결제액이 전년 동기보다 줄어든 건 지난해 8월 이후 14개월 만입니다.



앞서 루이비통은 카드 결제액으로 지난해 9월부터 올해 8월까지 12개월 연속 두 자릿수 증가율을 나타냈습니다.



에르메스, 샤넬과 함께 '에루샤'로 불리며 국내 명품 시장을 주도한 루이비통.



그러나 지난 9월 결제액 증가율이 두 달 연속 떨어지고 있는 겁니다.



주요 원인으로는 원화 가치 상승에 따른 내·외국인의 명품 수요가 일본 등 해외로 이동한 게 꼽힙니다.



지난 6월 달러 당 1500원대 원달러 환율이 9월부터 1300원대로 내려왔습니다.



게다가 국내 증시가 맥을 못 추면서 내국인의 명품 소비 여력이 준 것도 한몫 거들었습니다.



이와 함께 중국 보따리상, 따이궁의 통관 심사를 강화한 것도 루이비통의 매출 감소에 영향을 끼쳤다는 분석입니다.



따이궁은 2020년 초 루이비통이 시내면세점에서 철수하자 백화점으로 판로를 바꿨습니다.



상품권 할인과 여행사 리베이트, 외국인 부가세 환급 등을 이용해 중국보다 낮은 가격으로 국내 백화점에서 명품을 구매한 뒤 이를 되팔아 차익을 얻어온 겁니다.



그러나 올해 하반기부터 중국 당국이 통관 심사를 강화하자 차익을 노린 명품 구매도 줄었습니다.



타격을 받은 건 국내 백화점 업계입니다.



백화점 3사 모두 루이비통의 최근 월 매출이 잘 팔렸을 때와 비교해 수십에서 수백억 원대 줄어든 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)