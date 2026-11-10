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이 대통령, 중수청장에 "국민이 관심…조직 정비 속도 내야"

강청완 기자
작성 2026.11.10 12:26 조회수
이 대통령, 중수청장에 "국민이 관심…조직 정비 속도 내야"
▲ 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장에게 신속한 조직 정비를 당부했습니다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 김 청장을 향해 "중수청의 인력 보강 사업은 잘 되고 있느냐"고 물었습니다.

또 "현재는 정원의 몇 퍼센트 정도가 활동하느냐", "더 채워야 하는 인력은 주로 수사 인력이냐", "업무 공간 등 시설이나 장비 등 다른 부분은 정리가 돼 가느냐"며 상세한 준비 상황을 거듭 질문했습니다.

김 청장은 인력의 경우 현재 정원의 66% 수준으로 내년 2월께 충원이 예상되고, 시설은 내달 중순께 완비될 예정이라고 설명했습니다.

이에 이 대통령은 "국민께서 이번 사법, 검찰, 수사, 공판 관련 개혁 과정을 관심 있게 지켜보고 계시는 만큼 힘들더라도 속도를 내 달라"며 "정비를 좀 신속히 하시면 좋겠다"고 주문했습니다.

김지용 중대범죄수사청장 10일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 발언하고 있다.

김 청장은 "조기 안착하도록 하겠다"고 답했습니다.

이 대통령은 이날 부처 보고를 받던 중 "얼마 전에 보니 너무 어처구니없는 이유로 국민의 개인정보 유출 사고가 난 게 있더라"고 지적하기도 했습니다.

이와 관련해 이 대통령은 "공직자들이 고의로 하는 건 말할 것도 없지만, 아무 생각 없이 대충 하다가 대형 사고 내는 것에 대해 문책도 명확하게 하라"고 지시했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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