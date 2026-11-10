705명에 151억 뜯어내…보이스피싱 '룽거 컴퍼니' 조직원들 기소

▲ 룽거컴퍼니 조직원들이 지난해 경찰에 검거되는 모습

태국 파타야에 거점을 두고 로맨스스캠 등 보이스피싱으로 700여 명으로부터 약 151억 원을 뜯어낸 범죄조직 '룽거 컴퍼니' 조직원들이 추가로 재판에 넘겨졌습니다.서울남부지방공소청 형사3부는 태국에서 검거돼 국내로 송환된 룽거 컴퍼니 조직원 6명을 범죄단체가입·활동 및 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 최근 구속 기소했다고 밝혔습니다.지난해 9∼10월 기소한 21명에 더해 올해 10월부터 이달 6일까지 기소한 6명까지 총 27명의 조직원이 국내 수사 당국에 검거돼 처벌받았거나 현재 재판을 받고 있습니다.공소청에 따르면 이들은 2025년 1월부터 7월까지 중국인 총책 '자룡'이 조직한 '룽거 컴퍼니' 범죄단체에 가입해 로맨스스캠, 수사기관 사칭, 로또 보상 코인 사기, 노쇼 사기 등 범행에 가담한 혐의를 받습니다.'룽거'는 총책의 가명인 '자룡'의 중국어 발음 '룽'(龍)과, '형님'의 중국어 발음 '거'(哥)를 조합한 명칭입니다.이들은 실제로 존재하지 않는 여성을 사칭해 '코인을 줄 테니 자신이 진행하는 라이브 방송을 시청하라'고 유인하고 코인 충전 및 수수료 환전 명목으로 돈을 뜯어냈습니다.또 수사기관을 사칭해 계좌가 범죄에 연루됐다며 돈을 이체하도록 유도하거나, 로또 번호 예측 실패에 대한 보상금으로 코인을 저렴하게 판매한다고 속였습니다.군인 등을 사칭해 물품 대리 구매를 부탁하는 방식으로 돈을 가로채기도 했습니다.일당은 이런 수법으로 국내 피해자 705명에게서 총 150억 9천300만 원을 편취한 것으로 조사됐습니다.룽거 컴퍼니의 총책과 본부장 등 간부 4명은 모두 중국 국적으로, 모집책을 통해 한국인 조직원들을 태국으로 데려온 뒤 범행에 가담시켰습니다.이들은 '태국에서 보이스피싱 콜센터 일을 하면 고급 빌라에 거주하며 큰돈을 벌 수 있다'고 속여 조직원을 모집했으며, 한국인 조직원들이 현지에 도착하자 여권을 빼앗고 범행을 강요한 것으로 파악됐습니다.태국 경찰은 지난해 6월 21일 파타야의 풀빌라 사무실을 급습해 한국인 20명을 포함한 조직원 21명을 1차로 검거했습니다.하지만 당시 중국인 간부들은 도주한 뒤 새로운 한국인 조직원을 모집해 불과 10일 만에 렌터카업체로 위장한 사무실을 다시 차렸습니다.태국 경찰은 같은 해 8월 6일 새 범행 거점을 특정해 한국인 8명을 포함한 조직원 9명을 검거했고, 도주한 조직원 4명도 순차적으로 붙잡았습니다.한국인 조직원은 총 32명이 검거됐으며, 이 가운데 27명은 지난해 9∼10월과 올해 10∼11월 두 차례에 걸쳐 국내로 송환돼 구속됐습니다.나머지 조직원 중 4명은 관할청으로 이송됐으며, 1명은 아직 송환되지 않았습니다.법원은 지난해 기소된 조직원 21명에 대해서는 징역 5년 6개월에서 13년의 중형을 선고했으며, 이 중 15명은 형이 확정됐습니다.올해 기소된 피고인 6명은 1심 재판이 진행 중입니다.중국인 총책과 본부장 각 1명은 현재 태국에서 복역 중이며, 공소청은 국내 피해자가 다수인 점을 고려해 이들에 대한 범죄인 인도를 청구할 예정입니다.다른 중국인 본부장 2명은 아직 검거되지 않았습니다.공소청은 "거액을 노리고 해외 범죄조직에 가담한 한국인 조직원들은 결국 외국인 간부들에게 착취당하는 소모품으로 이용된 뒤 중죄로 처벌받았다"며 "범행을 통한 일확천금의 꿈은 허상에 불과함을 명확히 보여줬다"고 밝혔습니다.공소청은 해외 체류 중인 총책 등 나머지 조직원에 대해서도 태국 수사당국 및 한국 경찰과 협력해 추적을 이어 나갈 방침입니다.(사진=서울경찰청 금융범죄수사대 제공, 연합뉴스)