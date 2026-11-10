이소라 '바람이 분다' 등 45곡 압류…첫 공식 입장

가수 이소라 씨가 '바람이 분다'를 비롯한 자신의 대표곡 관련 저작인접권 문제로 전 소속사 대표와 법적 다툼을 벌이고 있는 가운데, 오늘(10일) 첫 공식 입장을 내놨습니다.



이소라 씨의 현 소속사 마레힘은 오늘 SNS를 통해 "'바람이 분다' 등 총 45곡의 저작인접권 문제에 대해 공식 입장을 전한다"며 "지난 2월 전 소속사 김 모 전 대표를 상대로 해당 저작인접권에 대한 압류명령을 신청했으며 법원은 이를 인용했다"고 상황을 전했습니다.



김 전 대표와는 신뢰가 깨진 상태라고 언급했습니다.



소속사는 "여러 상황을 종합적으로 고려한 결과 신뢰 관계를 유지하기 어렵다고 판단했다"면서 "전 소속사와의 관계를 정리하고 아티스트의 정당한 권리와 음악적 자산을 보호하기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있다"고 밝혔습니다.



끝으로 소속사는 "이소라의 권익 보호와 안정적 음악 활동을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.



앞서 이 씨는 지난 2월, 인천지방법원에 전 소속사 세이렌의 김 전 대표를 상대로 음반 관련 저작인접권 압류명령을 신청했고 법원은 같은 달 13일 이를 받아들였습니다.



압류 대상은 이소라 씨의 정규 6집 '눈썹달' 수록곡을 포함해 총 45곡으로 여기엔 대표작으로 손꼽히는 '바람이 분다'가 포함돼 눈길을 끌었습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)