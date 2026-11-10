리센느, 초동 60만 장 뚫고 첫 하프 밀리언셀러…전작 대비 5.8배 껑충

걸그룹 리센느(RESCENE)가 커리어 하이를 달성하며 대세 행보를 입증했다.



10일 국내 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 리센느의 네 번째 미니 앨범 'PULSE(펄스)'가 발매 일주일(11월 3일~9일) 동안 총 60만 2,688장의 판매고를 올렸다.



이번 성과는 전작과 비교했을 때 더욱 돋보이는 수치적 폭발력을 보여준다. 직전 앨범인 미니 3집 'lip bomb(립 밤)'의 초동 판매량이 약 10만 4,400장이었던 점을 감안하면, 이번 미니 4집 'PULSE'는 전작 대비 무려 약 5.8배(약 577% 증가)에 달하는 괄목할 만한 상승 폭을 기록했다. 특히 발매 첫날에만 13만 1,000장 이상을 팔아치우며 단 하루 만에 전작의 초동 판매량을 가뿐히 뛰어넘는 놀라운 기록을 세웠다.



데뷔 후 처음으로 하프 밀리언셀러에 등극한 리센느는 음반뿐만 아니라 음원 차트에서도 막강한 파워를 과시했다. 타이틀곡 'With(위드)'는 멜론 TOP100을 비롯해 벅스 실시간 차트, 지니뮤직 'TOP 200' 실시간 차트에서 모두 1위를 차지하며 음원 차트 정상에 올랐다.



이번 앨범 'PULSE'는 너에게 건넨 노래가 다시 나를 일으켜 세우는 순간을 담아낸 앨범으로, 타이틀곡 'With'를 포함해 'Finest Thing(파이니스트 띵)', '백화요란 (Inside Out)', 'MEME(미미)', 'Dragon(드래곤)' 등 총 5곡이 수록됐다.



음반과 음원 모두에서 독보적인 성과를 거둔 리센느는 컴백 2주 차 음악방송 활동을 이어나가며 팬들과의 만남을 지속할 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)