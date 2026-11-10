[날씨] '영하권' 반짝 추위…일교차 주의하세요

오늘(10일) 아침 또 한 번의 반짝 추위가 찾아왔습니다.



일부 내륙과 산지에서는 영하권의 추위가 찾아왔고요.



서울에도 공식적인 최저 기온은 0.7도이지만 은평구와 관악구 등 일부 동네에서는 영하권의 추위가 나타났습니다.



그래도 낮에는 기온이 빠르게 오르면서 서울의 낮 최고 기온 13도로 아침과의 일교차 10도 이상 크게 벌어지겠고요.



주 후반으로 가면서 기온은 더 오름세를 보이겠습니다.



아침에 짙었던 안개는 낮에 기온이 오르면서 모두 걷혔고요.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



강풍 특보가 내려져 있는 제주를 중심으로는 바람이 강하게 불어 들겠고요.



풍랑주의보가 내려져 있는 해상에서는 물결이 높게 일겠습니다.



오늘 다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.



대전의 낮 최고 기온 13도, 광주 15도, 부산은 19도까지 오르겠습니다.



토요일 오후에서 일요일 오전 사이에는 또 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)