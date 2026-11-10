"괜찮을 거야" 산책 나섰다 숨진 딸…용의자는 '교사 보조'

미국 현지시간으로 지난달 30일 밤, 뉴욕 브루클린의 강변 산책로에서 한 20대 여성이 흉기에 찔린 채 발견됐습니다.



평소처럼 운동하러 나갔던 딸이 밤늦게 돌아오지 않자 부모가 직접 찾아 나섰고 어둠 속 산책로에서 쓰러진 딸을 발견한 겁니다.



[피해자 어머니 : 남편이 휴대전화 불빛을 비추며 뛰어갔어요. 그러고는 저한테 전화해서 '여기 있어, 방금 찾았어'라고 했어요.]



피해자는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만, 사흘 만에 숨졌습니다.



[피해자 어머니 : 딸한테 늘 조심해야 해, 꼭 조심해라고 말했어요. 그러면 딸은 '엄마, 나한테는 아무 일도 안 생겨. 나 괜찮을 거야'라고만 했죠.]



수사에 나선 경찰은 사건 발생 8일 만에 한 20대 남성을 살인 혐의로 체포했습니다.



경찰은 사건 직전 용의자가 산책로 쪽으로 걸어갔고, 얼마 안가서 급히 그곳을 빠져나가는 모습이 주변 CCTV에 찍혔다고 밝혔습니다.



용의자는 지난 2022년 한 달 정도 뉴욕 경찰로 일하다가 해병대에 입대했지만 정신 건강 문제로 전역했고 최근까지는 사건 현장 근처의 한 공립 초등학교에서 교사 보조로 근무한 걸로 드러나 더 충격을 주고 있습니다.



끔찍한 범죄 용의자가 아이들 곁에서 일했다는 사실이 알려지며 파장이 커지자 뉴욕시도 급히 대책 마련에 나섰습니다.



[조란 맘다니/뉴욕시장 : 이번 사건에 대해 전면적인 조사를 지시했습니다. 우리 학생들의 안전보다 더 중요한 건 없다는 점을 분명히 하기 위해섭니다.]



뉴욕시 교육청은 용의자를 정직 처분한 뒤 해고 절차에 들어갔고, 해당 학교 학생과 가족들에게는 심리 상담을 지원하기로 했습니다.



(영상편집 : 박춘배)