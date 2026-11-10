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인천공항, 문화 경험 공간으로…K팝 떼창에 2만 명 '들썩'

윤영현 기자
작성 2026.11.10 12:38 조회수
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<앵커>

싸이와 자이언티 등 인기 가수들의 공연부터 K팝과 패션, 음식 체험까지, 인천공항 인근에서 한국 문화의 매력을 한자리에 즐길 수 있는 축제가 열렸습니다. 세계 각국의 관광객들은 공연과 체험 행사에 빠져들었습니다.

윤영현 기자입니다.

<기자>

싸이의 열정적인 무대에 관객들이 함께 뛰고 환호합니다.

김나영 등 인기 가수들의 공연에도 뜨거운 호응이 이어집니다.

지난 주말 인천공항 인근에서 열린 '2026 인천공항 스카이 페스티벌'입니다.

올해로 21회째를 맞은 이번 축제는 '인천공항에서 시작되는 K-Vibe'를 주제로 이틀 동안 펼쳐졌습니다.

자이언티와 포레스텔라 등 다양한 장르의 가수들도 무대에 올라 관객들의 눈과 귀를 사로잡았습니다.

외국인 관광객들도 공연을 즐기며 축제의 열기를 함께했습니다.

[데비/싱가포르 관광객 : 휴일을 맞아 서울을 찾게 됐고, 온라인을 통해 공연 소식을 접했습니다. 콘서트 참여는 이번이 처음입니다.]

공연장 밖에서는 한국 문화를 직접 체험하는 K컬처 행사도 열렸습니다.

K팝과 드라마는 물론, 패션과 뷰티, 음식까지 20여 개 체험 부스에서 한국 문화의 다양한 매력을 선보였습니다.

한국관광공사와 인천관광공사 등도 참여해 국내 관광 자원과 문화 콘텐츠를 소개했습니다.

[김범호/인천국제공항공사 사장 직무대행 : 앞으로 문화와 관광을 잇는 글로 플랫폼으로서 인천공항의 역할을 다하겠습니다.]

인천국제공항공사는 이번 축제 기간 국내외 관객 2만 명이 찾았다며, 인천공항을 출입국 관문을 넘어 한국 문화를 경험하는 공간으로 발전시키고 지역 관광 활성화에도 힘을 보태겠다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 임동국)
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