울산서 '국내 유일' 공룡 꼬리 흔적 발견

<앵커>



울주군 입암리에서 약 1억 년 전 백악기 공룡의 발자국과 꼬리 흔적이 함께 확인됐습니다. 꼬리 끌림 흔적은 세계적으로도 희귀한 걸로 조사되면서 울산시가 보존과 활용 방안 마련에 나서기로 했습니다.



UBC 김영환 기자입니다.



<기자>



바위 위에 일정한 간격으로 움푹 파인 발자국이 이어지고, 그 사이로 가늘고 긴 홈이 파여 있습니다.



약 1억 년 전 백악기 공룡이 이곳을 걸으며 발과 꼬리로 남긴 흔적입니다.



이곳 울주군 입암리 화석산지에서는 최소 7개 지층에서 공룡 발자국이 확인됐습니다.



특히 8.2m 길이의 보행렬에는 세계적으로도 보기 드문 꼬리 끌림 흔적이 선명하게 남아 있습니다.



[공달용/한국전통문화대학교 교수 : 전 세계적으로도 희소하다고 하는 꼬리 끌림 흔적이 다양한 퇴적 구조들하고 함께 이렇게 보존되어 있습니다. 이것은 중생대의 우리가 공룡의 행동 패턴 내지는 당시의 고환경을 종합적으로 해석할 수 있는 굉장히 귀중한 자료가 될 수 있거든요.]



연구진은 용각류로 추정되는 공룡이 얕은 물속에서 이동했을 가능성이 있는 걸로 보고 있습니다.



또 물결 자국과 고토양층 등도 함께 발견돼 당시 이곳이 수위 변화가 반복되던 호숫가였던 것으로 분석됐습니다.



현재 국내에서 공룡의 꼬리 흔적이 현장에 남아 있는 화석산지는 입암리가 유일한 걸로 조사됐으며, 울산시는 보존과 함께 명소화 작업에 나설 계획입니다.



[최정자/울산시 환경국장 : 입암리 화석산지가 학술적, 보존성, 희소성 가치가 높은 것으로 평가되었기 때문에 지질명소 편입과 천연기념물 지정 등을 통해 관광 명소화를 추진하겠습니다.]



1억 년 전 공룡의 발걸음과 움직임이 고스란히 남아있는 입암리 화석산지가 국내에서 보기 드문 지질유산으로 주목받을 전망입니다.



(영상취재 : 김영관 UBC)



UBC 김영환