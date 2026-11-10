90만 명도 3권역인데…전북은 '역차별'

<앵커>



정부가 지방에 더 두터운 지원을 하기 위해 지방우대지수를 마련했습니다. 그런데 도내에서 상대적으로 규모가 있는 일부 시 지역은 이 정책에 문제를 제기하고 있는데요. 지수 산정 과정에서 전북의 현실을 비롯해 타 시도와의 형평성을 고려하지 않았다는 것입니다.



JTV 변한영 기자의 보도입니다.



<기자>



지역 소멸 위기에서 벗어나기 위해 고군분투 중인 이재명 정부.



실험 정책인 농어촌 기본소득에 이어 이번에는 지방우대지수를 도입했습니다.



서울에서 멀수록, 또 낙후됐거나 인구가 감소하는 지역에 더 많은 지원을 하겠다는 것입니다.



[이재명 대통령 : 수도권에서 멀어질수록 더 두텁게 지원하는 지방우대 사업도 61개로 대폭 늘렸습니다.]



모두 4개 권역으로 구분되는 지방우대지수.



내년부터 4권역에 가까울수록 재정과 세제, 그리고 규제 분야에서 다양한 우대 혜택을 기대할 수 있게 됩니다.



도내 지자체의 지수는 2권역 3곳과 3권역 1곳, 그리고 4권역 10곳.



하지만 2권역으로 분류된 전주와 군산, 익산 등 3개 시는 해당 결과에 이의를 신청했습니다.



권역 산정에 활용된 사회·경제적 발전 수준이 어떻게 적용됐는지 알 수 없다는 것입니다.



그러면서 광역시가 없는 전북은 교통망이 제대로 구축되지 않아 서울과의 실질적인 거리가 멀다며 반발하고 있습니다.



[A 지자체 관계자 : 서울과의 교통도 전주보다는 광역은 훨씬 더 많잖아요. 정부에서는 광역시 중심으로 계속 국가 발전을 준비했었잖아요.]



전주의 경우 극심한 재정난으로 각종 사업에 차질을 빚고 있어 우려가 크기만 합니다.



특히, 인구가 100만 명에 달하는 창원특례시는 3권역에 들어 재산정을 촉구하는 목소리가 나오고 있는 것입니다.



[B 지자체 관계자 : 구조적인 재정 부담을 종합적으로 고려해서 저희는 이거에 대해서 3권역으로 조정해 달라고….]



행정안전부는 일부 지자체에서 반발이 나오자 내년 3월에 지수를 다시 산정하기로 한 상황.



하지만 해당 지수는 내후년에 정부가 지방을 지원하는 기준으로 쓰이게 돼 역차별 논란은 상당 기간 지속될 전망입니다.



(영상취재 : 안상준 JTV, 디자인 : 원소정 JTV)



JTV 변한영