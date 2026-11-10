위장 퇴사에 위장 미혼…부정청약 '354건' 적발

<앵커>



정부가 최근 아파트 청약에 당첨된 사람들을 대상으로 조사를 벌인 결과, 부정청약 의심 사례 354건이 적발됐습니다. 청약 당첨을 위해서 고소득 의사 부부가 위장 퇴사한 사례가 있고, 결혼식을 올리고 일부러 혼인신고를 안 한 경우도 있었습니다.



박세용 기자입니다.



<기자>



국토교통부와 국무조정실이 부정청약 합동점검 결과를 발표했습니다.



지난해 7월부터 올해 3월까지 분양한 43개 단지, 2만 5천 세대 당첨자가 대상입니다.



부모의 의료이용 내역과 자녀 직장 소재지, 세대원 전·월세 내역까지 대조해 따졌더니, 부정청약 의심 사례가 354건 적발됐습니다.



한 고소득 의사 부부는 입주자 모집 공고일 직전에 허위로 병원을 퇴사했다가 공고 직후 재입사하는 식으로 청약했습니다.



소득 기준이 낮은 신혼부부 특별공급을 노린 건데, 서울 분양 단지에 당첨됐습니다.



인천에서는 주택을 두 채 갖고 있는 사람과 4년 전 결혼식을 올리고, 아이까지 키우면서도 혼인신고를 하지 않은 '위장 미혼' 청약자가 무주택자 자격으로 당첨되기도 했습니다.



적발의 대부분인 334건은 위장전입이었습니다.



국토부는 적발된 사례 전부를 수사 의뢰할 계획입니다.



올해 서울은 1순위 청약 평균 경쟁률이 65대 1로 전국 평균의 15배에 달했고, 지난 8월까지 서울의 아파트 준공도 1년 전보다 23% 줄어 여전히 내 집 마련이 쉽지 않다 보니 이런 부정청약이 끊이질 않는 겁니다.



경찰 수사 결과 부정청약으로 확정되면 형사처벌은 물론 계약 취소, 즉 주택 환수 조치와 계약금 몰수까지 이어진다고 국토부는 설명했습니다.



최근 5년간 전국의 민간분양 단지 350곳에서 부정청약 적발은 1천669건에 달합니다.



(영상편집 : 김경연)