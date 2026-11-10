"미 중간선거 후 변화 예상…부정적 영향 최소화"

<앵커>



이재명 대통령이 집권 공화당이 참패한 미국 중간선거 이후 대외 환경의 여러 변화가 예상된다고 말했습니다. 이로 인한 불확실성이 국내 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화해야 한다면서, 실용적 국익 외교 기조를 강조했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



국무회의를 주재한 이재명 대통령은 최근 치러진 미국 중간선거 이후 대외 환경의 여러 다양한 변화들이 예상된다면서 예상되는 변수들을 분석하고 대응 방안을 치밀하게 마련해 달라고 정부에 지시했습니다.



특히 대외 불확실성이 국내 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화하는 데 만전을 기해야 한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 미국과 국제 경제 상황을 예의주시하면서 금융시장이 동요하는 일이 없도록 모니터링을 강화하고, 신속 대응 체계를 잘 갖춰주기 바랍니다.]



이 대통령은 무엇보다 중요한 건 한미 양국이 신뢰와 협력의 기반을 다지고 넓히는 데 외교력을 집중하는 것이라면서, 우리 국익과 기업의 투자를 보호하고 양국이 외교·안보 분야에서 합의한 사항들이 제대로 이행될 수 있도록 실용적 국익 외교에 역량을 집중하겠다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 이를 위해 미국 행정부와 긴밀한 협조를 이어가는 동시에 미 의회 내에도 초당적인 협력 토대를 구축하고, 또 각 주 정부들과 경제계 등으로 소통의 폭을 넓혀가야겠습니다.]



집권 공화당이 참패한 미국 중간선거에 대해 이 대통령이 관련 언급을 내놓은 건 이번이 처음입니다.



이 대통령은 또 공공기관 개혁과 관련해 "어떤 경우에도 개별 조직의 이해관계가 국민과 공동체 전체를 위한 개혁을 가로막아서는 안 된다"면서 공공기관 통폐합 및 지방 이전 계획 등을 둘러싼 일부 반발에 협조를 주문했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 전민규)