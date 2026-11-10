코스피·코스닥 4∼5% 급등세…매수 사이드카 발동

<앵커>



미국 중간선거 민주당 압승 여파로 최근 3거래일 하락했던 국내 증시가 오늘(10일)은 급등하고 있습니다. 대형주 중심 매수세에 오전 장 한 때 코스피와 코스닥 모두 매수 사이드카가 발동되기도 했습니다.



정혜진 기자입니다.



<기자>



미국 중간선거 상하원 모두 민주당이 압승한 이른바 '블루 쓰나미' 여파로 최근 3거래일 하락한 국내 증시가 오늘 오전 개장과 함께 급반등 하고 있습니다.



오늘 오전 11시 5분 현재, 코스피는 전날보다 4.27% 오른 5,233.30으로 나타났습니다.



코스피는 전장 대비 4.55% 오른 5,247.22로 출발해, 한때 5.62% 오른 5,300.92까지 뛰면서 5,300선을 회복하기도 했습니다.



이런 급등세를 보이다 개장 6분 만에 코스피와 코스닥 시장 모두 프로그램 매수 호가가 일시효력정지되는 매수 사이드카가 잇따라 발동됐습니다.



전날까지 7거래일 연속 매도 우위를 보이던 외국인 투자자는 현재는 1천506억 원 순매수 중입니다.



기관도 2천114억 원 매수 우위로 지수에 상승 탄력을 유인하고 있습니다.



반면 개인은 5천374억 원 매도 우위로 전날에 이어 이틀째 팔자 흐름을 보이고 있습니다.



간밤 뉴욕증시에서는 기술주 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 3대 주가지수가 나란히 상승했습니다.



특히 반도체 및 AI 대형주가 강세를 보이면서, 지난 5일 하루에만 12% 넘게 폭락했던 필라델피아 반도체 지수가 6.86% 급등했습니다.



국내 증시도 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 '투톱'을 중심으로 개장부터 4% 넘는 상승세를 보이고 있습니다.



코스닥 지수 역시 오전 11시 5분 기준, 4.34% 오른 666.58을 기록했습니다.



(영상편집 : 박지인)