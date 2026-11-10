"금메달 따고 이거 불어"…3대3농구 '금메달 콤비' 이동근·이주영이 밝힌 신유빈의 깜짝 선물 비하인드

나고야 아시안게임 남자 3대3 농구에서 사상 첫 금메달을 합작한 연세대 가드 이주영과 고려대 포워드 이동근 대학 무대에서 라이벌로 맞붙었던 두 사람은 지난 1년간 3대3 농구 대표팀에서 함께 호흡을 맞추며 절친한 사이가 됐습니다.



선수촌에서 함께 야식을 먹으며 쌓은 추억부터 아시안게임 당시 '삐약이' 신유빈에게 받은 특별한 선물의 비하인드까지 공개했는데요.



오는 20일 열리는 KBL 신인 드래프트에서 1순위 후보로 꼽히는 두 선수는 서로를 1순위로 추천하면서도 자신을 뽑아줄 구단을 향해 당찬 출사표를 던졌습니다.



3대3 농구 금메달에 이어 5대5 농구 금메달까지 함께 꿈꾸는 두 절친의 유쾌한 티키타카를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(취재 : 김형열, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)