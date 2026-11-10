FBI·의회·이사회 조사에 집단소송까지…젠슨 황 '사면초가'

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

민주 "중대한 우려 사항"…옹호하는 트럼프 '묵인 의혹'도 조준

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엔비디아서 쫓겨날까…주가 '나홀로 급락'에 집단 손배소도

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불륜 인정 후 입 닫은 젠슨 황…스파이 정말 몰랐나

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 여성의 외도 사건 파장이 일파만파로 확대되고 있습니다.9일(현지 시간) 미 정치권과 실리콘밸리 정보기술(IT) 업계에 따르면 최근 중간선거에서 압승한 민주당이 황 CEO를 직접 겨냥하면서 이 사건을 도널드 트럼프 행정부와 공화당에 대한 정치 공세로 비화시키고 있습니다.트럼프 대통령은 황 CEO를 연일 감싸고 있지만, 미 연방수사국(FBI) 차원의 조사가 시작되면서 이미 예고된 의회 차원의 조사와 이사회의 독립 조사까지 맞물려 3중의 압박을 받을 것으로 보입니다.CEO 리스크가 부각되면서 엔비디아 주가는 '나홀로' 급락세를 면치 못했습니다.주주들이 집단 소송에 나서면서 사면초가에 몰린 황 CEO 거취에도 변화가 있을지 주목됩니다.지난 3일(현지 시간) 치러진 중간선거에서 연방 상·하원을 모두 장악하게 된 민주당은 황 CEO가 연루된 중국 스파이 의혹을 공개 저격하고 나섰습니다.차기 연방하원 의장이 유력한 하킴 제프리스 민주당 원내대표는 황 CEO 사건과 관련해 "분명 논의될 주제이자 중대한 우려 사항이 될 것"이라고 언급했습니다.상원 은행위원회 민주당 간사인 엘리자베스 워런 의원도 황 CEO가 의회에 출석해 해명해야 한다고 요구했습니다.이와 함께 중국에 첨단 AI 반도체와 제조장비 수출을 제한하고 수출된 반도체를 추적하도록 하는 'AI 오버워치법', '매치법', '반도체 보안법' 등의 처리를 촉구했습니다.이에 따라 트럼프 2기 들어 AI 칩의 중국 수출 승인을 받기 위해 황 CEO가 기울인 그간의 노력이 무위로 돌아갈 가능성이 커졌습니다.공화당도 이번 사안을 가볍게 넘어가지 않을 것으로 보입니다.공화당 소속 위원장들이 이끄는 하원 외교위원회·미중전략경쟁특별위원회·정보위원회도 앞서 황 CEO에게 공동 서한을 보내 비공개 합동 브리핑에 출석할 것을 요구한 상황입니다.트럼프 대통령은 이날 황 CEO와 통화했다는 사실을 밝히면서 "나는 그를 믿는다"고 감쌌습니다.그러나 민주당은 트럼프 대통령 책임론까지 제기하면서 '젠슨 황 스캔들'을 정치 쟁점으로 끌어올리려는 태세입니다.구체적으로 황 CEO의 불륜 사실과, 상대인 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관의 스파이일 수 있다는 첩보를 1년 전에 보고받고도 트럼프 대통령이 이를 묵인했다는 의혹이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다.이에 대한 기자들의 질문에 트럼프 대통령은 자신이 받았던 보고에 그런 내용이 포함됐을 수도 있다면서도 "내게는 별다른 영향이 없었다"고 정확한 답변을 피했습니다.트럼프 대통령은 FBI가 황 CEO의 이번 사건 조사에 착수했다고 언급했지만, "그가 별 문제 없을 것으로 본다"며 옹호하는 태도를 유지하기도 했습니다.장에선 벌써 최대 위기에 몰린 황 CEO의 유임 여부를 저울질하고 있습니다.월가 투자자들과 학계는 그가 물러나야 한다는 쪽과 대체 불가능하다는 쪽으로 갈라져 설전을 벌였습니다.월가의 대표적인 기술주 전문가인 댄 아이브스 요크빌아이브스 파트너는 이번 사건을 '치명적인 순간'(a black eye moment)이라고 평가하면서 이사회의 독립 조사 결과에 따라 그가 해임될 가능성이 있다고 내다봤습니다.퓨처펀드의 개리 블랙 파트너도 황 CEO가 유임될 수 있을지 의심스럽다면서 CEO 리스크 때문에 기관 투자자들의 지분 축소가 이어질 것이라고 내다봤습니다.제프리 소넌펠드 예일대 경영대학원 교수는 황 CEO의 유임 가능성을 절반 정도로 가늠하면서 에릭 슈밋 전 구글 CEO를 대안으로 거론하기까지 했습니다.반면 숀 맥과이어 세쿼이아캐피탈 파트너는 황 CEO의 잘못을 지적하면서도 "대체할 수 없는 인물"이라는 의견을 냈습니다.스캔들 파장이 커지는 가운데 엔비디아 그 자체로 여겨졌던 황 CEO의 위상이 크게 흔들리자 시장은 곧바로 반응했습니다.엔비디아의 주가는 이날 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 지수가 2%대 급등하는 상황에서 나홀로 4.27% 급락했습니다.이처럼 주가가 폭락하자 주주들은 황 CEO와 엔비디아가 중국 첩자 연루 의혹과 안보 위험 등을 은폐했다며 집단 소송도 제기했습니다.거센 논란 속에 황 CEO는 예정된 외부 일정에 불참하는 등 두문불출하며 침묵을 지키고 있습니다.전날 사내 메시지로 불륜 사실을 시인하고 사과하면서, 이사회 조사에 협조하겠다는 뜻을 밝힌 이후 공개 석상에 나타나지 않는 것은 물론 언론과의 접촉도 피하는 분위기입니다.당초 이날 황 CEO는 상장을 앞둔 앤트로픽의 행사에 참석해 대담하고, AI 스타트업의 뉴욕 행사에도 연사로 참석하기로 돼 있었지만 두 일정을 모두 취소했습니다.트럼프 대통령에게는 전화 통화로 억울함을 호소했지만, 이 역시 "그가 괜찮은지 알아보려고 통화했다"는 트럼프 대통령의 발언으로 볼 때 황 CEO가 아닌 트럼프 대통령 쪽에서 먼저 전화를 건 것으로 보입니다.트럼프 대통령에 따르면 황 CEO는 통화에서 "문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다"는 입장을 고수했습니다.