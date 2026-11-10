영아 시신 못 찾았다…"내연남 들킬까 봐" 친모 징역 8년

내연남과 관계를 이어오다가 임신하자 주변에 들킬까 봐 태어난 지 이틀 된 딸을 살해한 혐의로 기소된 40대 친모가 징역 8년 형을 선고받았습니다.



A 씨는 2016년 1월 13일 여아를 출산한 뒤 이틀 만인 15일 경남 고성군 동해면 외산리의 한 갓길에 승용차를 세웠습니다.



이후 오후 5시 15분쯤부터 6시 45분쯤까지 여아를 차량 내부 조수석에 방치해 숨지게 한 혐의로 구속 기소됐습니다.



A 씨는 당시 승용차 시동을 끄고 창문을 열어뒀던 것으로 파악됐습니다.



범행 장소 일대의 평균 온도는 5.73도로, 몸무게 2.16kg으로 작게 태어난 여아가 견디기 어려운 상황이었던 것으로 확인됐습니다.



A 씨는 수사기관에 숨진 여아를 땅에 묻었다고 진술했다가 고성군 앞바다에 버렸다고 말을 바꾸기도 했습니다.



숨진 여아의 시신은 끝내 발견되지 않았습니다.



A 씨는 재판 과정에서 여아를 차량에 홀로 둬 숨지게 한 사실은 인정하면서도 살해할 고의는 없었다고 주장했습니다.



또, 출산 사실을 남편과 가족에게 어떻게 알릴지 고민하기 위해 여아를 차에 둔 채 담배를 피우며 산책했다고 주장했습니다.



질식이 우려돼 차 문을 조금 열어뒀다고도 항변했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다.



재판부(창원지법 통영지원 형사1부 박병민 부장판사)는 "임신 사실을 주변에 말하지 않았고, 출산 당시 병원에서 추적 관찰이 필요하다고 했으나 퇴원한 점과 범행 당시 출생 이틀 된 아이를 방치하면 사망에 이를 수도 있다는 사실은 누구나 쉽게 인식할 수 있다"고 지적했습니다.



이어 "여아 사망을 확인하고도 응급조치하거나 주변에 도움을 요청하지도 않았으며 시신을 비닐에 담아 바다에 유기했다"며 "이 같은 사실에 비춰 보면 미필적이나마 피해 아동을 살해하려는 고의가 인정된다"고 설명했습니다.



그러면서 "피고인 행위는 자식 죽음을 목도한 어머니의 모습이라 도저히 볼 수 없고, 사회적 비난의 여지가 크다"면서도 "범행 시점이 2023년 형법 개정으로 살인죄에 비해 형이 낮았던 영아살해죄가 폐지되기 전이었으므로 당시 법률에 따른 처벌 수위도 고려하지 않을 수 없다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



A 씨에 대한 수사는 신생아 임시번호 전수조사 과정에서 시작됐습니다.



당시 지자체는 숨진 여아의 생활 반응이 없는 점 등을 수상히 여겨 수사를 의뢰했습니다.



지난해 6월 A 씨가 불구속 상태에서 사건을 넘겨받은 검찰은 보완수사를 진행했습니다.



이를 통해 A 씨의 행위와 여아 사망 사이의 인과관계, 범행 동기 등에 대한 구체적인 부분을 밝혀내 A 씨를 구속 기소했습니다.



A 씨는 범행 당시 남편과 사이가 소원한 상태에서 내연남과 관계를 이어오다가 임신한 것으로 조사됐습니다.



또, 아이가 내연남의 자녀일 것으로 추정했던 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 이 사실이 주변에 들킬까 두려워 출산 후 퇴원한 날 범행한 것으로 파악됐습니다.



당초 A 씨에게는 여아 시신을 유기한 혐의도 적용할 수 있었지만 공소시효가 만료됐습니다.



또, 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반죄는 범행 이후인 2021년 신설돼 적용이 어려웠습니다.



이에 따라 A 씨에게는 살인 혐의만 적용됐습니다.



현재 A 씨는 남편과 이혼한 상태이며, 내연남은 A 씨가 임신하고 출산할 당시 연락이 두절됐던 것으로 알려졌습니다.