한병도 "국힘, 개미 눈물 정쟁수단으로…공포 마케팅 거둬라"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표가 변동성이 커진 주식시장과 관련해 "국민의힘은 투자자의 불안을 키우는 행위를 즉각 중단하시라"라고 촉구했습니다.한 원내대표는 오늘(10일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민의힘은 개미들의 눈물을 정쟁의 수단으로 쓰고 있다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "국민의힘 스스로 이번 급락의 원인을 미국발 AI(인공지능) 충격이라고 인정하면서도 모든 책임을 정부에 돌리며 국민연금의 주식 평가액 하락을 확정 손실처럼 말하고 있다"며 "평가액과 확정 손실을 명확히 구분해야 한다"고 지적했습니다.이어 "지금 가장 경계해야 할 것은 주식 시장에 대한 불신을 조장하며 투자자의 불안을 부추기는 행위"라며 "정치적 이익 때문에 시장의 공포를 부추겨서는 안 된다"고 덧붙였습니다.그러면서 "민주당은 투자자의 보호와 주식 시장에 대한 신뢰 회복에 앞장서겠다"며 "국민의힘도 투자자의 불안을 키우는 공포 마케팅을 거두고 시장 안정과 국민 자산을 지키는 데 함께하기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)