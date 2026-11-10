알프스 돌로미티의 해발 2천 미터 스키장에 KFC 매장?…갑론을박

▲ 이탈리아의 코르티나 담페초 스키장

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알프스산맥의 해발 2천123m에 있는 스키장에 미국 패스트푸드 체인 KFC 매장이 들어서는 것을 놓고 이탈리아에서 논란이 벌어지고 있습니다.이탈리아의 음식·산악 순수주의자들은 음식 전통과 자연경관을 보존해야 한다고 주장하면서 KFC 매장이 예정대로 개장하면 법적 대응까지 할 것이라며 반발하고 있습니다.9일(현지 시간) 영국 일간 가디언에 따르면 KFC는 오는 12월 5일 이탈리아 북동부 알프스산맥의 일부인 돌로미티 지역에 있는 유명한 스키 리조트 두 곳에 KFC 매장을 개장할 예정입니다.돌로미티는 날카롭고 웅장한 봉우리와 절벽, 초원, 호수 등이 어우러져 관광객들에게 인기가 있는 곳입니다.2009년 유네스코 세계자연유산에 등재됐습니다.KFC 매장이 개장하는 스키 리조트는 코르티나 담페초와 마돈나 디 캄피글리오입니다.코르티나 담페초 스키장에는 해발 2천213m 지점에, 마돈나 디 캄피글리오에는 해발 1천700m에 KFC 매장이 들어섭니다.이탈리아 KFC의 마케팅 최고 책임자인 마르지아 파레는 "충성도 높은 Z세대를 넘어 젊은 가족과 산악 애호가 등 더 넓은 시장을 위해 스키장에 매장을 열게 됐다"고 밝혔습니다.그는 "이번 프로젝트는 KFC의 진화를 상상하는 방법을 완벽하게 보여주는 것"이라며 "사람들을 계속 놀라게 하고, 아무도 KFC를 발견할 수 있을 것으로 기대하지 않는 장소에 도달하고, 우리를 특별하게 만드는 것을 포기하지 않는 것"이라고 강조했습니다.이탈리에서는 스키장 비용이 매년 오르고 있어 매우 비싼 리조트에서 저렴한 음식을 찾는 사람들에게 KFC는 호응을 얻을 것으로 전망되고 있습니다.하지만 이탈리아의 음식 순수주의자 등은 스키장 내 KFC 개장을 비판하며 법적 조치까지 경고했습니다.코르티나 담페초 스키장이 있는 팔로리아 산의 인프라를 관리하는 회사인 팔로리아 스파의 대주주 알베리코 자르디니는 "코르티나의 가장 아름다운 곳에 프라이드치킨을 파는 패스트푸드점이 있다고 상상하는 것만으로도 황당하고 부끄럽다"고 비난했습니다.그는 팔로리아 스파의 경영진에 이 사업을 중단하지 않으면 법적 조치를 취하겠다고 경고하는 서한을 보냈다고 말했습니다.이탈리아 고급 식품점 체인 잇탈리(Eataly)의 창립자인 오스카 파리네티는 "우리는 신선한 와인 한 잔과 살라미(이탈리아식 소시지) 한 조각 대신 프라이드치킨을 먹고 있다"고 지적하면서 "적은 재료와 훌륭한 농산물로 만드는 요리 등 우리의 자산을 인정할 필요가 있다"고 주장했습니다.이 지역 의회 관계자인 파올라 데마그리는 산 정체성이 켄터키 치킨에 팔려나갔다고 말하기도 했습니다.하지만 스키장 내 KFC 매장 개설에 과민하게 반응할 필요가 없다는 의견도 일각에서 나옵니다.이 지역에서 가장 오래된 산악협회의 회장인 크리스티안 페라리는 "우리는 프라이드치킨에 전혀 반대하지 않는다"며 "이것이 우리가 가장 걱정해야 할 문제가 확실한가?"라고 말했습니다.(사진=게티이미지, AP, 연합뉴스)