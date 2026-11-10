만성 콩팥병 환자, 단백질 극단적으로 줄이면 '독'…사망 위험 ↑

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만성 콩팥병 환자가 단백질 섭취량을 극단적으로 줄일 경우 투석·신장 이식이 필요한 신부전과 사망 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔습니다.만성 콩팥병 환자는 단백질 섭취를 제한하는 게 좋다는 통념과 배치되는 결과를 국내 연구진이 장기간의 추적 관찰로 확인했습니다.질병관리청 국립보건연구원은 전남대병원 신장내과 김수완·서상헌 교수 연구팀이 2011년부터 2024년까지 국내 9개 병원의 투석을 받지 않는 만성 콩팥병 환자 1천861명을 추적 관찰해 이러한 사실을 확인했다고 밝혔습니다.연구팀은 섭취한 단백질이 몸속에서 분해된 후 소변으로 배출되는 질소량을 토대로 하루 단백질 섭취량을 추정하고, 단백질 섭취량과 환자의 신부전 진행 및 사망 위험의 연관성을 분석했습니다.그 결과 하루 단백질 섭취량이 적을수록 투석 및 이식이 필요한 말기 신부전으로 진행될 위험이 42% 높았습니다.전체 사망위험은 117% 증가했습니다.서상헌 교수는 "단백질 제한은 100년 넘게 이어져 온 만성 콩팥병 관리 원칙이지만, 장기 신부전과 사망 위험을 실제로 줄이는지에 관한 근거는 충분하지 않았다"며 "이번 연구는 단백질 섭취를 무조건 줄이는 방식이 모든 환자에게 도움이 되는 것은 아닐 수 있음을 장기 추적자료로 보여준다"고 강조했습니다.그러면서도 "다만 고단백 식사를 권고한다는 의미는 아니다"며 "의료진과 임상 영양사의 평가 아래 신장 기능과 영양상태, 근육량을 함께 살피면서 환자별로 적절한 섭취량을 정하는 것이 중요하다"고 덧붙였습니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)