FBI 뒤통수 친 이중 스파이도 있었다…미국 흔든 중국계 여성들

▲ 중국 정부 대리인 활동 혐의로 붙잡힌 린다 쑨

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관 첩자로 의심되는 여성과 불륜 관계였다고 시인하면서 과거 발생했던 중국계 여성 스파이 사건이 다시 주목받고 있습니다.외신들에 따르면 1980년대 미국에서 발생한 대표적인 사례는 중국계 미국인 사업가 카트리나 렁의 '이중 스파이' 사건입니다.미 연방수사국(FBI)은 1982년 렁을 정보원으로 포섭했습니다.중국 고위 인사들과 잘 알고 있다는 점이 FBI가 렁을 포섭한 이유였습니다.FBI는 렁에게 암호명을 부여하고 18년에 걸쳐 공작금 170만 달러도 건넸습니다.하지만 렁은 FBI 요원 2명과 내연 관계를 맺고 기밀을 빼냈고 중국 측에 전달한 정황이 확인됐습니다.그사이 FBI 내부에서는 렁이 기밀을 빼돌린다는 경고음이 나왔지만, 불륜 관계였던 담당 요원은 이를 묵살했고 결국 렁은 2003년이 돼서야 체포됐습니다.2010년대에는 중국 국적 여성 크리스틴 팡(중국 이름 팡팡) 관련 사건이 터졌습니다.캘리포니아주립대 이스트베이 캠퍼스 중국인 학생회장이었던 팡은 정치자금 모금 행사를 통해 신예 정치인을 타깃으로 삼았습니다.팡은 에릭 스월웰 전 연방 하원의원(민주당·캘리포니아)이 시의원이었던 시절부터 접근해 장기적인 관계를 구축했습니다.스월웰은 2012년 연방 의회에 진출한 뒤 하원 정보위원회 위원까지 지냈습니다.그사이 스월웰은 팡과 부적절한 관계를 맺었습니다.팡은 2015년 FBI 수사가 시작되자 중국으로 도주했습니다.2024년에는 뉴욕주 주지사의 전 비서실 차장인 린다 쑨이 '중국 정부 대리인'으로 활동한 혐의로 수사당국에 체포됐습니다.검찰은 쑨이 주 정부 근무 시절 타이완 정부 대표의 미국 공무원 면담 시도를 방해하거나 뉴욕주 고위 관리의 방중을 주선하려 했다는 혐의를 적용했습니다.쑨은 혐의를 부인하고 있으며 재판은 내년에 다시 열립니다.2014년에는 미 육군 예비역 중령 출신으로 하와이의 미 태평양사령부에서 민간 계약업자로 일했던 벤저민 피어스 비숍이 한미 연합훈련 등 기밀 정보를 중국인 여자친구에게 넘겼다가 징역 7년 3개월을 선고받은 바 있습니다.두 사람은 하와이에서 열린 국제 군사 관련 회의에서 알게 됐고, 기밀정보 취급 인가를 갖고 있던 비숍은 2012년 한미 연합훈련 및 기획 회의 관련 기밀을 20대 중국인 여자친구에게 이메일로 보낸 혐의를 인정했습니다.다만 당시 미 검찰이나 FBI 측은 미국 거주 대학원생이던 이 여성이 중국 정부를 위해 일했는지에 대해서는 밝히지 않았습니다.중국계 미국인 최초로 중국 주재 미국대사를 맡았다가 2013년 돌연 사의를 표했던 게리 로크 전 대사는 이후 이혼 사실이 공개됐는데, 일부 중화권 매체들은 중국의 미인계와 관련 있을 가능성을 제기하기도 했습니다.타이완에서는 2011년 육군 장성이 중국인 여간첩의 미인계와 뇌물에 넘어가 논란이 된 바 있습니다.당시 타이완 육군 통신전자정보처 처장이던 뤄셴저 소장은 2002∼2005년 태국에서 무관으로 근무할 때 여간첩의 미인계와 뇌물에 포섭된 것으로 전해지며, 최소 7년간 간첩 활동을 하다가 체포돼 2012년 무기징역을 선고받았습니다.당시 외신 보도를 보면 해당 여간첩은 키가 크고 아름다운 30대 초반 여성으로 호주 여권을 소지한 무역업자로 묘사됐습니다.기혼이었던 뤄 소장은 이 여성과 미국으로 여행을 다녀오기도 했고, 관계를 수상히 여긴 미 정보당국이 타이완 측에 알린 것으로 전해졌습니다.뤄 소장은 정보 제공 건별로 금품을 받았고, 액수가 많게는 100만 달러(약 13억 4천만 원)에 이르렀다는 보도도 있습니다.그가 빼돌린 정보 중에는 미국·타이완 간 군사 전자정보통신망 '보성 프로젝트' 관련 내용도 있는데, 이는 양안(중국과 타이완) 전쟁 발발 시 타이완군의 통신체계 교란을 위해 중국이 관심을 기울여온 기밀이었습니다.이밖에 미인계는 아니지만 지난달에는 중국 당국의 지시를 받고 미국에 거주 중인 타이완 총통의 아들을 감시하는 등 중국을 위한 스파이 활동을 했다는 혐의로 부동산 중개업자 장완잉(34)이 FBI에 체포된 바 있습니다.이 여성의 국적이 공개되지는 않았지만 중국계로 추정되며, 중국 정부를 위해 '미등록 대리인'으로 활동한 혐의로 기소돼 재판 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)