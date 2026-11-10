이 대통령 "미국 중간선거 후 대외 환경 변화…실용·국익외교 집중"

▲ 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "미국의 중간선거 이후 대외 환경의 여러 가지 변화가 예상된다"며 "관계부처는 예상되는 다양한 변수를 다각도로 분석해 상황별 대응책을 치밀하게 마련해 달라"고 주문했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "대외적 불확실성이 국내 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화하는 데 만전을 기해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.구체적으로는 "미국과 국제 경제의 상황을 주시하면서 금융 시장이 동요하는 일이 없도록 모니터링을 강화하고 신속한 대응 체계를 잘 갖춰달라"고 주문했습니다.이어 "외풍에 휘둘리지 않으려면 기초 체력을 키우는 일도 꼭 필요하다. 반도체·인공지능 등 핵심 전략산업을 한층 정교하게 다듬는 등 새로운 성장 산업 육성의 고삐도 놓지 말아야 한다"고 강조했습니다.한미 관계에 대해서도 "한미의 상호 호혜적 관점에서 양국 간 신뢰와 협력의 기반 다지고 넓히는데 외교력을 집중해야 한다"고 언급했습니다.특히 "우리의 국익을 두텁게 보호하면서 양국이 외교·안보 분야에서 합의한 사항이 제대로 이행되도록 지혜를 모아가야 한다"며 "이를 위해 미국 행정부와 긴밀한 협조를 이어가는 동시에 미 의회 내에서도 초당적 협력의 토대를 구축하고 각 주 정부와 경제계의 소통을 넓혀가야 한다"고 당부했습니다.이 대통령은 "국제 정세의 불확실성이 커질수록 일관된 원칙과 유연한 대응의 조화가 필요하다"며 "정부는 변화에 일희일비하지 않고 실용·국익외교, 민생 우선 국정에 모든 역량 집중하겠다"고 말했습니다.이 대통령은 또, 정기국회가 진행되는 것과 관련해 "(정부의 국정에 대해) 많은 지적이나 비난이 나올 텐데, 정당한 지적에 대해서는 감사하게 생각해야 한다"고 말했습니다.다만 "그러나 '왜 밥을 숟가락으로 먹나'라는 식의 억지 주장에 대해서는 당당하게 반론도 해야 한다"며 "무조건 수세적으로 나가면 '진짜 잘못됐나'라는 생각이 퍼질 수 있다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)