[자막뉴스] "자발적 퇴사해도 월 100만 원?"…청년 실업급여 논란 '재점화'

자의로 회사를 나온 청년 퇴사자에게 한 달에 최대 100만 원의 구직급여, 이른바 실업급여를 지급해도 제도 악용 가능성이 크지 않다는 분석이 나왔습니다.



국회입법조사처는 최근 '자발적 퇴사 청년 대상 실업급여 도입 논란은 무엇을 놓치고 있나?'라는 제목의 보고서를 펴냈습니다.



앞서 고용노동부는 하반기 업무보고에서 35세 미만 청년이 자발적으로 퇴사하더라도 생애 한 차례 구직급여를 지급하는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.



지급 수준은 퇴직 전 임금의 60퍼센트로, 월 최대 100만 원을 넘기지 않는 선에서 검토되고 있습니다.



이를 두고, 실업 급여를 받기 위해 취업과 퇴사가 발생하거나 불필요한 이직을 부추길 수 있다는 우려가 제기됐는데, 입법조사처는 "정부가 제시한 월 최대 100만 원의 급여 수준과 생애 1회 한정이란 조건을 고려하면 도덕적 해이 우려는 크지 않다"고 평가했습니다.



그러먼서 "노동이동 소요 기간을 토대로 자발적 퇴사에 대한 실업급여 지급 제한 기간을 적절하게 설정한다면 예산 효율성 제고에도 기여할 수 있다"고 덧붙였습니다.



다만, 고용보험에 가입된 청년에게만 지원이 이뤄지는 만큼, 더 취약한 청년이 지원에서 배제되는 문제를 보완해야 한다는 취지의 고용보험 사각지대 해소 문제도 해결해야 할 과제로 언급됐습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김민지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)