선관위 특검 "선관위, 경기도교육감 개표상황표 은닉·위조"

▲ 이태한 선관위 특검

6·3지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 선관위 직원이 경기도교육감 선거 개표상황표를 은닉하고 위조해 개표 결과가 실제와 달라지게 한 것으로 파악하고 압수수색에 나섰습니다.선관위 특검팀은 오늘(10일) 법원으로부터 공직선거법 위반 등 혐의로 압수수색 영장을 발부받아 경기도선관위와 경기 광주시선관위를 상대로 압수수색을 하고 있다고 밝혔습니다.특검팀은 지난 지방선거 당시 경기도교육감 선거와 관련해 광주시선관위 직원이 개표상황표를 은닉하고 위조해 개표 결과가 실제와 달라졌고, 광주시선관위가 이 같은 은닉과 위조 사실을 숨기려 개입한 것으로 보고 있습니다.앞서 경기도선관위는 6월 11일 '개표 결과 착오 입력 관련 대국민 사과문'을 통해 경기 광주 초월읍 제2투표소에서 득표수 입력 오류로 투표 결과가 잘못 입력됐다고 설명했습니다.이에 따르면 개표사무원이 당초 초월읍 제9투표소를 제2투표소로 잘못 입력해 제9투표소의 개표 결과가 제2투표소에 중복 입력됐습니다.특검팀은 이번 압수수색은 관련 혐의를 분명히 확인하고, 은닉과 위조에 조직적으로 개입했는지 명확히 규명하기 위한 것이고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)