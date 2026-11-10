중국산 마그네슘 합금을 국산으로 속여 수출한 업자 적발

▲ 국산으로 둔갑한 중국산 마그네슘 합금

관세청 부산본부세관은 중국산 마그네슘 합금을 국내로 대량 반입해 국산으로 속여 수출한 혐의로 제조업체 대표 A 씨를 부산지방공소청에 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 2022년부터 중국산 마그네슘 합금 9,822t을 490여 차례에 걸쳐 반입해 국산으로 속여 외국 업체에 판매한 혐의(대외무역법·관세법 위반 등)를 받습니다.마그네슘 합금은 전자제품이나 자동차 부품 등의 제조에 쓰이는 금속 재료입니다.A 씨는 중국산 마그네슘 합금 490억 원어치를 사들여 웃돈을 받고 팔아 90억 원에 달하는 부당이득을 챙긴 것으로 조사됐습니다.중국산 마그네슘 합금을 반입하는 과정에서는 '순마그네슘'으로 품명을 속였고, 한국산 원산지 증명서를 발급받을 때는 중국산에 자사 제품을 섞어 위장했습니다.A 씨는 중국산 마그네슘 합금의 수입 가격을 부풀리는 식으로 가격을 조작해 16억 원을 챙기고, 이 돈을 해외로 빼돌린 뒤 국내 관계사 계좌 등으로 입금받아 명품 등을 구매하는 데 쓴 것으로 파악됐습니다.A 씨는 해외 주문 폭증으로 납품 물량을 감당할 수 없어 자사 제품과 규격 등이 같은 중국산을 반입했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.(사진=관세청 부산본부세관 제공, 연합뉴스)