BBC "맨유, 캐릭 감독 경질 유력"

▲ 마이클 캐릭 감독

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)의 '추락한 명가' 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마이클 캐릭(45) 감독을 경질할 것으로 보입니다.영국 BBC는 맨유가 캐릭 감독을 경질할 가능성이 점점 커지고 있다고 오늘 보도했습니다.BBC에 따르면 오마르 베라다 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터가 공동 구단주인 짐 랫클리프, 글레이저 가문에 캐릭 감독 경질을 건의할 가능성이 크다는 것입니다.맨유는 전날 애스턴 빌라와 4-4로 비겼습니다.정규리그 10경기에서 1승밖에 거두지 못한 맨유는 18위에 머물러 있습니다.최하위 크리스털 팰리스와 승점 차는 1에 불과합니다.맨유의 시즌 시작이 이렇게까지 나쁜 건 1986-1987시즌 이래 처음입니다.구단은 지난달 25일 홈에서 본머스에 0-3의 충격적 패배를 당한 뒤에도 캐릭 감독 체제를 유지하기로 했습니다.좀 더 지켜보고 11월 A매치 휴식기에 캐릭 감독을 다시 평가하겠다는 계획이었습니다.본머스전 뒤에도 맨유의 경기력은 크게 나아지지 않았습니다.유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) AS로마(이탈리아)와 경기에선 3-2로 이겼지만, 리그에서는 1무 1패에 그쳤습니다.애스턴 빌라와 경기 무승부에 앞서 첼시에 0-2로 완패했습니다.맨유가 올 시즌 리그에서 내준 19골은 크리스털 팰리스(24실점), 입스위치 타운(20실점)에 이어 리그 최다 실점 3위에 해당합니다.UCL 등 공식전을 통틀어 15경기에서 단 3승만 올렸습니다.지난 시즌 도중 감독대행을 맡아 리그 최종 3위의 좋은 성적을 낸 캐릭 감독은 지난여름 맨유와 2년 계약을 맺었지만, 시즌 초반부터 주축 선수들의 부상에 어려운 시간을 보냈습니다.맨체스터 시티와 더비에서는 전반에 상대 선수 1명이 퇴장당했는데도 고전하다 0-1로 졌습니다.리그컵에서는 브라이턴을 상대로 2-0으로 앞서다가 3골을 내주고 역전패해 조기 탈락했습니다.선수단 내부에서도 잡음이 나옵니다.리산드로 마르티네스는 구단이 여름 이적시장에서 선수 영입에 소극적이었던 점을 비판하며 윌콕스 디렉터에게 책임을 돌리는 발언을 했습니다.주장 브루누 페르난드스는 코모(이탈리아)와 챔피언스리그 경기에서 1-4로 진 뒤 캐릭 감독의 전술을 비판했다가 이후 경기 선발 명단에서 제외됐습니다.이미 차기 감독 후보들이 거론됩니다.BBC는 지난달 맨유가 에디 하우 전 뉴캐슬 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독과 접촉했다고 보도했습니다.안토니오 콘테 전 첼시 감독, 토트넘 홋스퍼를 지휘했던 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독도 맨유 감독직에 관심을 보이는 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지)