손님이 시비 말렸다고…살인미수 '전과 23범' 재판 결과

주점에서 술값 시비를 말리던 손님을 깨진 맥주병으로 찔러 살해하려 한 60대 남성이 중형을 선고받았습니다.



부산지법 형사6부 임성철 부장판사는 살인미수 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 8년을 선고하고, 15년간 위치추적전자장치인 전자발찌 부착을 명령했습니다.



A 씨는 지난 5월 2일 오후 10시 7분쯤 부산 부산진구의 한 주점에서 술값 문제로 업주와 언쟁을 벌였습니다.



이 과정에서 시비를 말리던 60세 남성 B 씨를 살해하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



A 씨는 B 씨의 얼굴을 주먹으로 때린 뒤 테이블 위에 있던 맥주병으로 머리를 내리쳤습니다.



이어 맥주병이 깨지자 날카로운 병 조각으로 B 씨의 목과 귀, 얼굴 부위 등을 여러 차례 찔렀습니다.



B 씨는 다량의 출혈로 현장에서 응급처치를 받던 중 의식을 잃었습니다.



이후 병원으로 이송될 때까지 의식을 회복하지 못했습니다.



A 씨 측은 살해할 고의가 없었고, 정신질환과 만취로 심신미약 상태였다고 주장했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다.



재판부는 "피해자의 얼굴과 목은 주요 혈관과 신경 등이 밀집한 급소로, 날카로운 흉기에 찔리면 사망할 수 있다"며 "적시에 응급조치가 이뤄지지 않았다면 출혈로 사망할 가능성이 높았다"고 판단했습니다.



이어 재판부는 "피고인은 과거 살인미수죄를 비롯해 폭력 범죄로 23차례 형사 처벌을 받았음에도 또다시 범행했다"며 "죄책이 매우 무겁다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



또, A 씨가 위험한 물건으로 타인을 공격한 전력이 다수 있고 재범 위험성이 높다고 판단해 전자발찌 부착도 명령했습니다.