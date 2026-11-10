"대량 주문할게요" 대학병원 사칭 '노쇼 사기' 일당 무더기 검거

▲ 대전경찰청

대학병원 직원을 사칭해 수억 원을 가로챈 해외 거점 사기 조직이 경찰에 붙잡혔습니다.대전경찰청은 범죄단체가입 및 활동, 사기 등의 혐의로 조직 관리자 30대 A 씨 등 14명을 검거해 이 중 13명을 구속했다고 밝혔습니다.A 씨 등 일당은 지난 2024년 10월부터 지난달까지 베트남과 캄보디아 등 동남아에 거점을 두고 대학병원 직원을 사칭해 범행을 저지른 혐의를 받습니다.이들은 의료 용품이나 소화포 등을 생산하는 업체에 "병원 화재 예방을 위해 대량 주문하겠다"고 접근한 뒤, 납품 관련 절차라며 제3의 계좌로 돈을 요구하는 이른바 '노쇼 사기' 수법을 썼습니다.경찰이 확인한 피해자는 15명, 피해 금액은 4억 5천여만 원에 달합니다.총책 A 씨는 국내에 머무는 동안 대전과 충남 일대에서 케타민과 엑스터시 등 마약류를 매수하고 투약한 혐의도 받고 있습니다.경찰은 지난해 국내 마약 투약 사건을 수사하던 중 해당 사기 조직의 단서를 포착했고, 1년여간의 추적 끝에 이들을 붙잡았습니다.경찰은 범죄 수익금 4천7백여만 원을 기소 전 추징 보전하고, 해외 체류 중인 나머지 미검거 조직원에 대해서도 인터폴 적색수배를 내리고 수사를 확대하고 있습니다.(사진=연합뉴스)