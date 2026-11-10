AI 기술로 다시 돌아온 故 김성재…듀스, 31년 만에 정규 4집 발매

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한국 힙합의 전설 듀스(DEUX)가 31년 만에 정규 4집으로 대중 곁에 돌아온다.소속사 와이드컴퍼니는 지난 7일 서울 이태원 볼레로 클럽에서 유튜브 채널 df(디에프)와 함께 'dfn x 듀스 네 번째 정규 앨범 프리 리스닝 파티'를 개최하고, 오는 21일 듀스의 정규 4집 '포스 듀스(4th Deux)' 발매 소식을 알렸다. 이는 지난 1995년 발표한 정규 3집 '포스 듀스(Force Deux)' 이후 무려 31년 만의 신보다.이날 현장에서는 디제이 소울스케이프(DJ Soulscape)의 디제잉을 시작으로 더블 타이틀곡 '더 퓨처(The Future)' 뮤직비디오와 프로듀서 이현도의 프로덕션 비하인드가 공개됐다. 총괄 프로듀서를 맡은 이현도는 "솔로 앨범의 '미래'와는 다른 결의 미래를 듀스로서 어떻게 맞이할지 고민하며 작업했다. 듀스가 한 단계 발전한 뉴잭스윙을 선보인다면 어떤 모습일지 담아낸 곡"이라고 전했다.'더 퓨처'는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 지원 아래 소리소리AI(SORISORI AI)의 AI 보컬 필터 기술과 디 에이프 스쿼드의 3D 사전 시각화·모션 트래킹 기술을 결합해 故 김성재의 음색과 퍼포먼스를 AI 기술로 재현했다. 이현도는 저작인접권 분배금 일부를 故 김성재 유족과 나누기로 뜻을 모아 진정성을 더했다.또한 축하 무대에 오른 다이나믹 듀오가 또 다른 더블 타이틀곡 '너를 원해'의 피처링 참여 사실을 깜짝 발표하며, 두 세대 대표 힙합 듀오의 특급 시너지를 예고했다.한편 듀스의 이번 프리 리스닝 파티 실황은 故 김성재의 31주기인 오는 20일 오후 6시 df 공식 유튜브를 통해 공개되며, 정규 4집 '포스 듀스'는 21일 전격 발매된다.[사진제공 = 와이드컴퍼니(WA:ID COMPANY) / df(디에프)](SBS연예뉴스 강선애 기자)