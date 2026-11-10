"위고비 맞으니 눈이" 결국 '경고 문구' 의무화…한국은?

미국 식품의약국(FDA)이 위고비와 오젬픽 등 'GLP-1' 계열의 비만·당뇨병 치료제에 대해 시력 상실을 유발할 수 있다는 내용의 부작용 경고 문구 기재를 의무화했습니다.



현지 시간 9일 FDA에 따르면 시판 중인 모든 GLP-1 계열 의약품의 제품 설명서 내 '경고 및 주의사항' 항목에 '비동맥염성 전방 허혈성 시신경병증(NAION)'의 위험 증가 가능성에 대해 기재하도록 제약업계에 요구했습니다.



'눈의 뇌졸중'이라고도 불리는 비동맥염성 전방 허혈성 시신경병증은 시신경에 혈액 공급이 원활하지 않아 발생하는 희귀 질환입니다.



통증 없이 갑자기 시력이 급격히 떨어지며, 마땅한 치료법이 없어 영구적인 시력 상실이나 장해(障害)로 이어질 수 있습니다.



앞서 미국 연구진은 2024년 세마글루타이드를 투여받은 당뇨와 비만 환자의 해당 질환 발병 위험이 비투여군보다 최소 4배에서 최대 7배 이상 높다는 분석 결과를 발표한 바 있습니다.



유럽의약품청(EMA) 역시 관련 위험을 인지하고 주의 표시를 권고해 왔습니다.



국내에서도 지난 2024년 12월 GLP-1 계열 비만 치료제를 투여한 뒤 시력 손상이 의심되는 부작용 사례가 접수된 사실이 국정감사를 통해 드러났습니다.



FDA는 GLP-1 치료제가 어떤 경로로 시신경 혈류에 영향을 미치는지 그 구체적인 원인은 규명되지 않았다고 밝혔습니다.



다만, 세계적으로 폭증하는 GLP-1 계열 의약품 소비 흐름 속에서, 오남용을 막고 환자와 의료진에게 잠재적 부작용을 사전에 알리기 위해 이번 경고 문구 의무화 조치를 단행했다고 설명했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)