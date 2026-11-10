상품권 거래 가장한 불법 사금융업자 168명 검거…5천% 초고금리

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▲ 온라인 카페와 게시물

상품권을 사들이는 것처럼 꾸며 급전이 필요한 사람들에게 돈을 빌려주고 높은 이자를 받은 불법 사금융업자들이 경찰에 무더기로 붙잡혔습니다.부산경찰청은 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 위반 등 혐의로 불법 사금융업자 168명을 검거해 이 중 8명을 구속했습니다.A 씨 등은 대부업 등록을 하지 않은 채 지난해 10월부터 최근까지 1금융권에서 대출이 불가한 사람들에게 소액의 급전을 대출해 준 뒤 상환 시점이 되면 더 큰 금액의 상품권으로 되돌려 받는 이른바 '상품권 예약판매' 수법으로 영업한 혐의를 받고 있습니다.확인된 불법 사금융 피해자는 9천685명, 불법 사금융 규모는 105억 원이었다고 경찰은 설명했습니다.A 씨 등은 회원 수가 1만 7천 명이 넘는 온라인 카페 3곳을 운영하면서 안내 게시물을 보고 연락한 피해자들과 거래했습니다.30만 원을 빌려주고 보름 뒤 50만 원을 받는 등 1천%에서 5천% 까지 법정 이자율을 초과하는 사례가 상당수였으며, 1만 8천%를 적용한 사례도 있었습니다.이들은 채무자가 변제기일에 상환하지 않으면 상품권 직거래 사기를 당했다며 채무자들을 고소하며 압박했습니다.실제로 미상환 채무자들이 상품권 직거래 사기로 고소된 사례는 3천200여 건에 달했습니다.A 씨 일당은 수사 과정에서 대법원 판례 등을 근거로 상품권 할인매입이 합법적인 상품권 거래라고 주장했습니다.그러나 경찰은 이들의 거래 이면에 '금전대부계약'이 있음을 확인하고 오히려 대법원 판례에 부합하는 사실관계를 입증했습니다.경찰에 따르면 부산의 사례를 참고해 전국 경찰관서에서 채무자에 대한 사기 혐의 사건 510건을 불송치하거나 입건하지 않았습니다.사기 혐의로 기소된 2명은 최근 무죄가 확정됐습니다.경찰 관계자는 "이미 벌금형 등이 확정된 불법 사금융 피해자들에 대한 재심 구제 지원을 위해 대한법률구조공단과 연계하는 방안도 추진하고 있다"고 말했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)