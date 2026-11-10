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골드만삭스 CEO "AI 산업에 대한 투자 수요 여전히 강해"

김민표 기자
작성 2026.11.10 10:34 조회수
골드만삭스 CEO "AI 산업에 대한 투자 수요 여전히 강해"
▲ 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)

미국 대형 투자은행 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 "인공지능(AI) 인프라 구축과 AI 성장과 관련된 기술에 투자하려는 (자금 시장) 수요는 여전히 강하다"고 밝혔습니다.

솔로몬 CEO는 9일(현지 시간) 미 경제방송 CNBC와 인터뷰에서 최근 몇 주간 골드만삭스가 AI 자본 시장 거래에 "매우 활발하게" 참여해 왔으며 이런 흐름은 앞으로도 계속될 것으로 예상한다면서 이같이 말했습니다.

그는 "정치적 환경의 변화가 조정이나 등락을 야기할 수 있으며, 실제로 그런 현상이 일부 나타나고 있다"며 "하지만 AI가 우리 경제의 생산성을 향상하는 데 기여할 것이라는 장기적 전망을 나는 여전히 굳게 믿고 있다"고 강조했습니다.

골드만삭스는 앤트로픽의 기업공개(IPO) 주관사 중 하나입니다.

솔로몬 CEO는 앤트로픽 IPO에 대한 구체적인 언급은 피하면서도 "IPO가 진행된다면 상황이 어떻게 전개될지 지켜봐야 할 것"이라며 "시장 환경은 여전히 상당히 건설적이라고 본다"고 말했습니다.

그는 데이터센터 건설 반대 의견에 대해서는 이 인프라가 미국 경제에 필수적이며 책임감 있게 구축될 수 있다고 반박했습니다.

그는 "컴퓨팅 수요가 존재하는 한 (미국 내 건설하지 않는다면) 결국 데이터센터는 자연스럽게 미국 밖으로 가게 될 것"이라면서 "우리는 이를 절대 원치 않는다"고 말했습니다.
 
(사진=AP, 연합뉴스)
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