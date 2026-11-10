중국 관영지 "정치적 마녀사냥"…젠슨 황 불륜 상대 '중국 스파이설'에 반발

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대가 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹에 대해 중국 관영매체들이 미국의 정치적 이해관계가 개입된 '정치적 마녀사냥' 가능성을 제기하며 강하게 반발했습니다.



중국 관영 글로벌타임스는 10일 '젠슨 황에 대한 조사는 방첩인가, 정치적 마녀사냥인가'라는 제목의 논평에서 미국 언론이 황 CEO의 불륜을 국가안보 문제로 확대하고 있다고 비판했습니다.



글로벌타임스는 황 CEO의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관을 위해 활동했다는 의혹에 대해 "관련 보도가 익명의 소식통과 언론 자신도 검증하지 못한 자료에 의존하고 있다"며 의혹 제기에 의문을 제기했습니다.



또, 미국 언론이 내부 관계자들 주장을 국가안보 위협으로 부각하고 정치인들이 가세하면서 조사가 끝나기도 전에 여론 재판이 이뤄지고 있다고 주장했습니다.



이 매체는 이번 사건의 배경으로 미국 내 정치적 갈등을 지목했습니다.



미국 민주당이 중간선거에서 상·하원을 장악하면서 엔비디아의 대중국 반도체 사업에 대한 의회 차원의 조사와 소환이 한층 쉬워질 가능성이 있다는 것입니다.



글로벌타임스는 "의심만으로는 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 만들어낼 수 없다"며 "기업 활동을 안보 위협으로 몰아가는 과도한 정치화로는 다음 AI 경쟁에서 승리할 수 없다"고 주장했습니다.



중국 후난성 공산당 기관지 후난일보도 '젠슨 황의 불륜, 정쟁과 세계화'라는 제목의 논평에서 이번 사건이 미국 내 정치적 갈등에 이용되고 있다고 주장했습니다.



후난일보는 "선거 패배에 따른 관심 분산과 미중 관계 개선을 방해하려는 정치적 이해관계가 맞물린 상황에서 미국 기술기업 거물의 사생활에 중국계 여성이 등장한 것은 가장 손쉬운 소재가 됐다"고 주장했습니다.



또, 엔비디아가 그동안 대중국 반도체 수출 규제 완화를 요구해 온 점을 거론하며 중국과 거래하는 미국 기술기업에 대한 정치적 압박 수단으로 이용되고 있다고 비판했습니다.



신문은 "간첩이라는 딱지를 마음대로 붙일 수 있게 된다면 피해를 보는 것은 특정 기업의 명성뿐 아니라 국가 간 가장 기본적인 상업적 신뢰"라고 주장했습니다.



중국 온라인에서도 관련 논란이 확산하고 있습니다.



중국 소셜미디어 웨이보에서는 '미국 언론이 젠슨 황의 불륜 상대를 중국 스파이로 몰고 있다', '젠슨 황의 41년 애처가 이미지 붕괴', '젠슨 황의 불륜이 엔비디아에 미치는 영향' 등 관련 검색어가 잇따라 인기 순위에 올랐습니다.



일부 네티즌은 미국 언론이 중국계 기업인을 스파이와 연결하는 편견을 드러냈다고 비판했습니다.



또, 두 사람이 공개된 장소에서 친밀한 모습을 보인 점을 들어 실제 정보기관의 활동이었다면 그렇게 행동했겠느냐는 의문을 제기하는 반응도 나왔습니다.



전문가들은 이번 사건이 미국의 대중국 반도체 규제 강화로 이어질 가능성에 주목하고 있습니다.



싱가포르 난양공대 라자라트남 국제관계대학원의 리밍장 부교수는 연합조보에 "이번 사건이 미국 내 대중 강경파에 수출 통제 강화를 요구할 구실을 제공할 수 있다"고 분석했습니다.



앞서 중국 외교부는 전날 정례브리핑에서 황 CEO와 관련한 중국 스파이 의혹에 대해 "근거 없는 추측이자 중국에 대한 비방과 먹칠"이라고 반박했습니다.



(사진=넷선더 링크트인 게시물 캡처, 연합뉴스)