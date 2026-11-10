레인저스 김민수, 부상으로 김은중호 소집 제외

▲ 지난달 2일 울산 문수축구경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 축구 국가대표팀 평가전. 한국 김민수가 드리블 돌파를 시도하고 있다.

스코틀랜드 레인저스에서 활약하는 2006년생 공격수 김민수가 부상으로 21세 이하 대표팀에서 낙마했습니다.대한축구협회는 "김민수를 부상에 따른 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했다"며 "프로축구 K리그2 수원 삼성의 공격수 김결을 대체 발탁했다"고 발표했습니다.2022년 스페인 프리메라리가 지로나 유소년팀에 입단해 유럽 무대에 진출한 김민수는 측면 공격수와 스트라이커를 모두 소화하는 자원입니다.2024년 10월 라리가 데뷔전을 치른 뒤 지난해 7월에는 스페인 2부 리그 안도라로 임대돼 40경기 6골 4도움을 기록했습니다.지난달 8월 레인저스로 이적한 그는 최근 9∼10월 로베르트 모레노 임시 감독이 이끌었던 A대표팀에 발탁, 데뷔전까지 치르며 점차 입지를 넓히고 있습니다.이번 소집을 통해 김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀에 합류할 예정이었으나 부상으로 무산됐습니다.2028 LA 올림픽을 준비하는 김은중호는 이번 소집 기간 국내에서 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 평가전을 갖습니다.오는 14일 오후 4시 천안 코리아풋볼파크에서 1차전을 비공개로 치르며, 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 하나은행 초청 U-21 축구국가대표팀 친선경기로 2차전을 진행합니다.(사진=연합뉴스)