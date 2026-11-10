스틸 미 대사 '한국 국방비 증액·미국 기업 공정 대우' 강조

▲ 10일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 제2회 한미외교포럼에서 미셸 박 스틸 주한미국대사가 축사를 하기 위해 이동하고 있다.
미셸 스틸 주한 미국대사가 한국 국회의 예산안 심사를 통한 'GDP 대비 국방비 3.5% 증액 약속' 이행을 강조했습니다.
스틸 대사는 오늘(10일) 오전 한미의원연맹이 주최한 제2차 한미외교포럼에 참석해, 한국 국회가 통과시킨 특별법으로 현재 3500억 달러 규모의 대미 투자가 구체화하고 있다며 이렇게 말했습니다.
스틸 대사는 "앞으로 몇 주 동안 (한국 의원) 여러분은 국회 예산 처리를 통해 국방비를 3.5%로 증액하기로 한 약속에 한발 다가갈 것"이라고 말했습니다.
우리 정부는 지난해 한미 정상회담 직후 발표한 조인트팩트시트에 따라 오는 2035년까지 국방비 지출을 국내총생산(GDP)의 3.5%로 증액한다는 계획입니다.
이날 행사에서 스틸 대사는 안보와 번영이 결코 떼 놓을 수 없는 것이라며, 한미 동맹이 한강의 기적 밑거름이 돼 왔다고 평가했습니다.
스틸 대사는 한국이 역내와 전세계 안보에 기여를 넓히고 있으며 기술 개발과 거버넌스를 선도하고 있다고도 평가한 뒤 이를 "더 많이 할 수 있다"고 말했습니다.
그러면서 그는 "양국 정상이 약속한 대로 한국에 진출한 미국 기업들이 공정한 환경서 경쟁할 수 있어야 한다"고 덧붙였습니다.
개인정보 유출 사태로 과징금을 부과받은 미국 기업 쿠팡이 차별 대우를 받고 있다는 기존 입장을 다시 밝힌 걸로 풀이됩니다.
스틸 대사는 한국과 미국이 안보뿐 아니라 경제 분야에서도 서로 없으면 안 되는 파트너가 됐다며 "'같이 갑시다'를 넘어 '같이 성장합시다'로 가야 한다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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