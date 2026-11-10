스틸 미 대사 '한국 국방비 증액·미국 기업 공정 대우' 강조

▲ 10일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 제2회 한미외교포럼에서 미셸 박 스틸 주한미국대사가 축사를 하기 위해 이동하고 있다.

미셸 스틸 주한 미국대사가 한국 국회의 예산안 심사를 통한 'GDP 대비 국방비 3.5% 증액 약속' 이행을 강조했습니다.스틸 대사는 오늘(10일) 오전 한미의원연맹이 주최한 제2차 한미외교포럼에 참석해, 한국 국회가 통과시킨 특별법으로 현재 3500억 달러 규모의 대미 투자가 구체화하고 있다며 이렇게 말했습니다.스틸 대사는 "앞으로 몇 주 동안 (한국 의원) 여러분은 국회 예산 처리를 통해 국방비를 3.5%로 증액하기로 한 약속에 한발 다가갈 것"이라고 말했습니다.우리 정부는 지난해 한미 정상회담 직후 발표한 조인트팩트시트에 따라 오는 2035년까지 국방비 지출을 국내총생산(GDP)의 3.5%로 증액한다는 계획입니다.이날 행사에서 스틸 대사는 안보와 번영이 결코 떼 놓을 수 없는 것이라며, 한미 동맹이 한강의 기적 밑거름이 돼 왔다고 평가했습니다.스틸 대사는 한국이 역내와 전세계 안보에 기여를 넓히고 있으며 기술 개발과 거버넌스를 선도하고 있다고도 평가한 뒤 이를 "더 많이 할 수 있다"고 말했습니다.그러면서 그는 "양국 정상이 약속한 대로 한국에 진출한 미국 기업들이 공정한 환경서 경쟁할 수 있어야 한다"고 덧붙였습니다.개인정보 유출 사태로 과징금을 부과받은 미국 기업 쿠팡이 차별 대우를 받고 있다는 기존 입장을 다시 밝힌 걸로 풀이됩니다.스틸 대사는 한국과 미국이 안보뿐 아니라 경제 분야에서도 서로 없으면 안 되는 파트너가 됐다며 "'같이 갑시다'를 넘어 '같이 성장합시다'로 가야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)