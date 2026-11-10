"호주서 몇만 원만 주면 산다"…한국에 밀수해오다 발칵

▲ 압수한 신종 마약 '러쉬'

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신종 마약류인 '러쉬(RUSH)'를 화장품 용기 등에 담아 국내로 밀반입한 뒤 유통한 일당과 이를 구매해 투약한 사람들이 경찰에 붙잡혔습니다.경기 수원장안경찰서는 오늘(10일) 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 한국계 호주인 40대 남성 A 씨와 내국인 50대 남성 B 씨 등 밀수책 2명과 국내 판매책인 50대 남성 C 씨 등 총 3명을 구속 송치했다고 밝혔습니다.또, 공범인 유통책 2명과 매수·투약자 14명 등 16명을 같은 혐의로 불구속 송치했습니다.지인 사이인 A 씨와 B 씨는 2023년 7월부터 올해 10월까지 호주에서 구한 러쉬 약 1천400㎖를 국내로 밀반입한 혐의를 받고 있습니다.이들은 밀반입한 러쉬를 C 씨 등 국내 유통책들에게 넘긴 것으로 조사됐습니다.A 씨는 세관의 적발을 피하기 위해 액체 형태인 러쉬를 화장품 용기나 다른 병에 옮겨 담았습니다.이후 한 번에 200㎖ 안팎씩 여행용 가방에 넣어 직접 들고 입국하거나, 다른 물품과 섞어 국제우편으로 발송한 것으로 드러났습니다.국내에 체류하던 B 씨는 A 씨가 들여온 러쉬를 건네받아 C 씨 등 판매책들에게 공급한 것으로 파악됐습니다.이들은 호주 현지에서 해당 물질을 비교적 쉽게 구할 수 있다는 점을 노려 범행했습니다.호주에서 30㎖당 6만∼7만 원 수준에 구매한 러쉬는 국내 판매책에게 같은 용량당 8만∼10만 원에 넘겨졌습니다.최종 매수자들에게는 30㎖당 20만 원가량에 유통된 것으로 조사됐습니다.러쉬는 이소부틸 나이트라이트 등의 성분이 함유된 액상 물질입니다.본래 혈관확장제로 개발됐지만, 지난해 식품의약품안전처에서 1군 마약류로 지정했습니다.경찰은 하반기 마약류 범죄 집중단속 기간에 SNS에 러쉬 판매 게시글이 올라온다는 제보를 받고 수사에 착수했습니다.이후 매수자로 위장해 중간 유통책을 먼저 붙잡은 뒤 추적 수사를 벌였습니다.이를 통해 B 씨를 주거지에서 체포하고, A 씨는 입국 과정에서 검거했습니다.검거 과정에서는 이들이 보관 중이던 러쉬 약 810㎖도 압수했습니다.경찰 관계자는 "신종 마약류가 특정 온라인 커뮤니티와 앱을 중심으로 은밀하게 유통되고 있어 지속적인 모니터링과 단속을 이어갈 방침"이라고 밝혔습니다.(사진=경기 수원장안경찰서 제공, 연합뉴스)