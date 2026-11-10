오세희, 0.7점 차 아쉬운 은메달…한국 사격, LA행 출전권 추가

▲ 세계선수권대회 은메달을 획득한 오세희

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2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권대회에서 오세희(충북보건과학대)가 은메달을 명중하며 올림픽 출전권을 확보했습니다.오세희는 9일(현지 시간) 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 대회 여자 50ｍ 소총 3자세 결선에서 357.7점을 쏴 2위에 올랐습니다.이 종목 1∼3위에게 주어지는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 쿼터 1장도 함께 손에 넣었습니다.앞서 반효진(대구공공시설관리공단)이 여자 공기소총 금메달을 획득했던 한국 사격 대표팀은 오세희가 이번 대회 개인 종목에서 두 번째로 시상대에 올라가 올림픽 출전권을 얻었습니다.이번 대회는 개인전 1∼3위 선수 국가에 LA 올림픽 출전권을 줍니다.다만 이 대회 입상으로 출전권을 획득한 선수도 별도로 자국 대표선발전을 거쳐야 LA 올림픽에 나갈 수 있습니다.우승은 358.4점을 쏜 알렉산드라 스토야디노비치(세르비아)가 차지했고, 노바타 미사키(일본)가 348.2점으로 3위에 자리했습니다.본선에서 591점(10점 명중 32개)을 쏴 4위로 결선에 합류한 오세희는 최하위가 한 명씩 탈락하는 단발 사격에서 매서운 집중력을 발휘해 한때 선두로 치고 나갔습니다.마지막 1발을 앞두고 349.0점을 얻어 스토야디노비치에게 0.6점 앞서 있던 오세희는 9.5점 이상만 명중하면 금메달을 확정할 수 있었으나 마지막 격발이 8.7점에 그쳐 0.7점 차이로 아쉽게 금메달은 놓쳤습니다.경기 후 오세희는 "긴장한 탓에 너무 오래 조준하고 있었다"고 마지막 발을 아쉬워하면서도 "올림픽 쿼터가 걸린 중요한 대회에서 즐기는 마음으로 임해 은메달이라는 값진 결과를 얻어 행복하다"고 소감을 전했습니다.함께 출전한 임하나(화성특례시청)는 본선에서 같은 591점(10점 명중 29개)을 얻어 5위로 결선에 진출했으나 결선에서 314.4점에 머물러 6위로 대회를 마감했습니다.오세희, 임하나, 권유나가 나선 한국 대표팀은 단체전 예선 합계 1,747점을 합작해 19개 팀 가운데 10위에 머물렀습니다.이 부문 우승은 1천764점을 얻은 노르웨이가 차지했습니다.9일 현재 한국은 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 3개를 수확해 종합 6위를 달리고 있습니다.금메달 13개 등 25개의 메달을 휩쓴 중국이 단독 선두를 지켰습니다.(사진=국제사격연맹 제공, 연합뉴스)