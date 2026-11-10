"젠슨 황 불륜 상대, 엔비디아 GPU 확보할 수 있다고 과시했다"

▲ 미국 정보당국이 중국 스파이로 지목한 중국인 여성 앨리스 황(본명 황러·우측 첫 번째)

중국 국가안전부(MSS)에 포섭돼 스파이 활동을 한 것으로 미국 정보당국에 지목된 여성이 중국계 투자자들에게 엔비디아 첨단 그래픽처리장치(GPU)를 확보할 수 있다고 과시한 것으로 전해졌습니다.9일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황과 불륜 관계였던 중국인 여성 앨리스 황(본명 황러)은 지난해 초 수억 달러 규모의 동남아시아 데이터센터 프로젝트에 대한 투자 유치에 나섰습니다.투자 제안을 받은 한 인사에 따르면 황러와 그의 사업 파트너 강웨이는 "GPU 확보에는 아무런 문제가 없다"고 강조했습니다.현행 미국 수출 통제 규정상 중국 기업이 해외 데이터센터의 컴퓨팅 용량을 임차하는 것은 허용되지만 첨단 엔비디아 GPU 등 데이터센터 자산을 직접 소유하는 것은 금지돼 있습니다.미국 당국은 황러가 임원으로 근무한 싱가폴 기업 메가스피드가 수출이 제한된 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 밀반입하는 데 관여했을 가능성을 조사해왔습니다.황러는 투자 유치 과정에서 엔비디아 최고경영자(CEO)인 젠슨 황과 친밀한 관계는 공개하지 않은 것으로 전해졌습니다.젠슨 황은 최근 황러와 불균 관계를 인정했습니다.또한 황러와 강웨이는 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바와의 사업 관계를 투자 유치에도 적극 활용한 것으로 전해졌습니다.실제로 알리바바는 메가스피드의 동남아 클라우드 서비스 사업 초기부터 핵심 고객이었다고 FT가 전했습니다.또한 알리바바는 싱가포르 자회사를 통해 2024년 메가스피드의 말레이시아 자회사에 자금을 빌려주기도 했습니다.메가스피드의 자산 규모는 2024년 한 해 동안 3천300만 달러(약 443억 원)에서 30억 달러(약 4조 원)로 급증했습니다.메가스피드의 전신은 중국 국영 투자자로부터 지원을 받은 게임 회사 세븐 로드 인터내셔널이었습니다.2023년 싱가포르 자회사를 메가스피드라는 이름으로 분사하면서 황러 유한회사가 소유권을 가져왔습니다.약 20년 전 중국 국영매체 중국중앙TV(CCTV)와 지역방송 후난TV 기자로 일한 것으로 알려진 황러는 중국 국적이지만 유창한 영어 실력을 바탕으로 반도체 업계 고위 관계자들과 폭넓게 관계를 맺었습니다.현재 황러의 행방은 알 수 없는 상황입니다.황러의 사업 파트너인 강웨이는 중국 광시좡족자치구의 국유계 지방은행인 구이린(桂林)은행의 이사로 확인됐다고 FT는 전했습니다.