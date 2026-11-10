엔비디아 이사회, 젠슨 황 제재 가능할까?

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 정부 스파이로 의심되는 앨리스 황이 지난 2024년 타이베이의 한 바에서 나란히 앉아 있다.

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 의혹을 받는 여성과의 추문으로 이사회 조사를 받게 됐지만 실제 제재하기는 어려울 것이라는 분석이 나왔습니다.황 CEO는 엔비디아에서 막강한 의사결정 권한과 지배력을 행사해오고 있기 때문에 이사회가 이와 같은 절대적 통제력을 꺾기 어려울 것이라고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 9일(현지시간) 분석했습니다.이사회는 독립 위원회를 꾸려 조사하겠다고 발표하면서 "입수 가능한 모든 정보를 면밀히 검토할 것"이라며 "젠슨도 이번 조사를 전적으로 지지하고 협조하기로 했다"고 강조했습니다.그러나 동시에 "국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다"며 "젠슨과 경영진을 신뢰한다"고 말해 이번 조사가 공정하고 객관적으로 진행될 수 있을지 의심을 사기도 했습니다.이처럼 공정성에 대한 우려가 불거지는 것은 엔비디아가 황 CEO 외에 뚜렷한 2인자나 후계자가 없기 때문입니다.황 CEO는 애플 창업자 스티브 잡스처럼 이른바 '현실 왜곡장'(reality distortion field)을 발휘해 회사를 이끌어왔다는 평가를 받고 있기 때문입니다.현실 왜곡장은 현실의 한계를 뛰어넘게 만드는 강력한 설득력과 카리스마를 비유적으로 이르는 말입니다.그는 전통적인 조직도를 부정하며 임원진 60여 명으로부터 직접 보고를 받고, 이메일 수천 건을 매일 직접 읽고 조직 전반의 프로젝트를 주도해 왔습니다.잡스조차도 투병하면서 팀 쿡에게 자연스럽게 경영권을 넘겼지만, 엔비디아는 조사 기간에도 황 CEO가 자리를 유지할 것이라고 밝혔습니다.파이낸셜타임스(FT)는 다른 빅테크들과는 달리 엔비디아의 연례 보고서와 지배구조 관련 문서에 '승계 계획'에 대한 구체적인 언급이 없다면서 "비상시 CEO를 어떻게 교체할지에 대한 세부 사항도 없다"고 짚었습니다.월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아 주주총회 소집 공고문에도 "회사가 오래 재직한 경영진의 역량에 크게 의존하고 있다.효과적인 승계 계획을 수립하지 못할 경우 전략 계획, 장기적인 성과에 차질이 생길 수 있다"는 경고가 있다고 전했습니다.이사회가 독립성을 갖고 견제 기능을 수행하고 있는가에 대해서도 의문이 제기됩니다.이사 10명 중 4명은 창업 당시의 벤처투자사 관계자나 1990년대 협력사 임원 등 오랜 우군입니다.전직 직원들은 황 CEO가 이사회를 회사의 전략·실행에서 중요한 부분이라기보다 단순히 형식적 요건으로 간주해 왔다고 설명합니다.회사 외부의 정치적·정책적 영향력도 막강합니다.그는 도널드 트럼프 대통령과 정기적으로 대화를 나누고 있고, 실제로 대중국 AI 반도체 수출 규제 완화를 성공적으로 로비하기도 했습니다.실제로 트럼프 대통령은 황 CEO가 중국 첩자로 지목된 인물과의 외도 사실을 인정한 직후에도 그를 옹호하는 발언을 했습니다.대중적인 영향력도 커져 그의 상징인 검은색 가죽 재킷은 경매에서 96만 달러(약 13억 원)에 낙찰됐고, 행사장에서 어느 여성 팬이 자기 가슴에 사인을 해달라고 하는 등의 촌극도 벌어졌습니다.이런 상황에서 황 CEO의 자녀인 스펜서 황과 매디슨 황, 사위인 니코 카프레즈 등이 급부상한 것도 사내 구성원들의 불만 요인이 됐다고 NYT는 전했습니다.이들 가족은 의사결정을 독점하는 CEO와 직접 소통할 수 있다는 점에서 사내에서 이례적인 권력 역학 관계가 형성됐다는 것입니다.황 CEO는 지난 1월 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 현장에서 개최한 기자간담회에서 엔비디아 CEO로 계속 재임할 것이냐는 질문에 "내가 그럴 자격이 있는 한 계속할 것"이라며 "엔비디아는 업계의 리더이며, 엔비디아의 CEO라는 사실에 큰 책임감을 느낀다"고 말한 바 있습니다.NYT는 이사회가 황 CEO를 해임한다고 하더라도 그의 자녀들이 후임자로 나설 수 있을 것으로 내다봤습니다.제프리 소넨펠드 예일대 교수는 CNBC 인터뷰에서 "과거 사례에서 보면 CEO들의 퇴진은 사생활 자체의 문제라기보다는 이사회에 대한 기만과 신뢰 상실에서 비롯됐다"면서 황 CEO의 유임 가능성을 50% 수준으로 전망했습니다.FT는 젠슨 황이 회사 지분 3.6%를 소유한 최대 개인 주주로 그 가치가 1천500억 달러가 넘지만, 메타플랫폼의 저커버그, 구글의 래리 페이지 등 실리콘밸리 창업자들이 보유한 특별 의결권이 없어 외부 투자자의 축출 시도에 효과적으로 대응할 수 없다는 점도 지적했습니다.(사진=넷선더 링크트인 게시물 캡처, 연합뉴스)