[에디터픽] '동생, 우리 일 하나 하자'..렌터카 빌려 도로 나가더니

교통법규를 어긴 차량만 골라 렌터카로 일부러 사고를 내고, 보험금 3억여 원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 광진경찰서는 보험사기 혐의로 20대 남성 A 씨 등 21명을 붙잡아, 지난 8월과 지난달 두 차례에 걸쳐 불구속 송치했습니다.



이들은 지난 2024년 1월부터 지난해 11월까지 43차례에 걸쳐 고의로 접촉 사고를 내고 9개 보험사에서 합의금 명목으로 약 3억 2천만 원을 타낸 혐의를 받고 있습니다.



이들은 방향지시등을 켜지 않고 차선을 바꾸거나, 좌회전 차로에서 차선을 변경하는 등 법규를 어긴 차량들만 노린 것으로 조사됐습니다.



과실이 상대 쪽에 있다는 점을 악용한 겁니다.



범행에는 모두 렌터카를 쓴 거로 전해졌는데, 경찰은 이들이 렌터카는 사고가 나도 운전자가 따로 내는 면책금이 없다는 점을 노린 것으로 보고 있습니다.



사고는 대부분 치료가 필요 없을 만큼 가벼웠지만, 이들은 통증을 호소하며 병원에 입원해 합의금을 받아냈다고 경찰은 밝혔습니다.



일당은 대부분 20대 초반의 고향 선후배 사이인 것으로 조사됐습니다.



경찰은 보험사를 통해 피해 차량 운전자들의 보험료 할증을 유예하기로 했습니다.



또 고의 사고가 의심되면 접수 초기부터 보험사와 협력해 대응할 계획이라고 밝혔습니다.



(취재 : 여현교, 구성 : 이세영, 영상편집 : 윤태호, 화면제공 : 광진경찰서, 제작 : 디지털뉴스부)