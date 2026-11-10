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2연속 복권 당첨 꿈꿨더니…'20억 당첨금' 손 안에

손형안 기자
작성 2026.11.10 11:25 수정 2026.11.10 11:31 조회수
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▲ 2연속 복권 당첨 꿈꿨더니…'20억 당첨금' 손 안에

잇따라 복권에 당첨되는 꿈을 꾼 뒤 이를 길몽으로 해석해 실제 복권 구매에 나섰다가 1등에 당첨된 한 부부의 사연이 전해졌습니다.

지난 6일 동행복권엔 '1등 당첨되는 꿈꾸고 진짜 1등 당첨!'이란 제목의 당첨자 인터뷰가 올라왔습니다.

스피또2000 70회차 1등 당첨자로 20억 원의 당첨금을 수령한 주인공 부부의 사연이었습니다.

당첨자는 인터뷰에서 "어느 날 꿈에서 로또 1등에 당첨되고, 이어 스피또 1등에 당첨되는 꿈을 꾼" 뒤 그 이튿날 배우자와 함께 복권 판매점에 들러 "꿈에 나왔던 스피또를 구매"했다고 말했습니다.

"마침 그날 시제가 있어 조상께 가족을 잘 보살펴 달라며 기도"를 드린 참이었고 "다음 날 저녁, 배우자와 함께 스피또 당첨 여부를 확인하는데 긁은 복권에서 10억 원 당첨이 나왔다"고 밝혔습니다.

당황한 배우자는 처음엔 믿지 않는다는 반응도 보였다고 당첨자는 전했습니다.

이어 "세트를 뜯어 나눠 가졌으니 배우자가 가진 한 장도 1등일 것 같아 확인했고, 그 역시 1등 당첨이 나왔다"고 밝혔습니다.

이들은 "꿈에서 일어났던 일이 현실이 돼 자신들에게 큰 행운으로 찾아왔다는 사실이 믿기지 않다"며 "감사한 마음이 크고, 행운을 소중히 여기며 더욱 성실하고 착실하게 살아가려 한다"고 복권 당첨 후 미래를 언급했습니다.

이들은 동행복권 당첨자가 자필로 소감을 적는 칸에 "하느님, 조상님 감사합니다. 더욱 착실하게 살겠습니다"라고 썼고, 당첨금은 우선 대출 갚는 데 쓸 예정이라고 밝혔습니다.

(취재 : 손형안, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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