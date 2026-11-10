엔비디아 미국 주주들 "주가 급락 손해배상하라"…젠슨 황에 소송

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

중국 스파이로 지목된 여성과의 외도 사실을 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 주주들에게 집단 소송을 당했습니다.9일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 연방북부지법에 제출된 소장에 따르면 로젠 로펌은 주주들을 대리해 엔비디아와 황 CEO를 상대로 연방 증권법 위반에 따른 손해배상 청구 소송을 제기했습니다.이들은 소장에서 황 CEO와 엔비디아가 중국 정보기관 첩자로 의심되는 앨리스 황(중국명 황러)과의 불륜 관계와 앨리스 황이 재직했던 싱가포르 기업 메가스피드에 관한 국가안보 관련 위험을 숨겼다고 주장했습니다.원고들은 황 CEO와 엔비디아가 은폐했던 사실이 드러난 이후 엔비디아 주가가 급락해 주주들에게 막대한 손실을 안겼다면서, 주가 급락으로 인한 손해를 배상할 것을 요구했습니다.실제로 엔비디아 주가는 9일 하루에만 4.27% 급락해 178.67달러로 정규장을 마감했습니다.이날 하루 엔비디아의 시가총액은 1천900억 달러(약 260조 원) 증발했습니다.이번 집단 소송의 원고는 지난해 10월 9일부터 이달 8일 사이 엔비디아 주식을 취득한 투자자들입니다.황 CEO는 의혹이 제기된 직후 메가스피드 임원 출신인 앨리스 황과의 관계가 일상적인 업무 만남이라고 대변인을 통해 해명했다가, 지난 8일 메시지를 통해 외도 사실을 시인하고 사과했습니다.