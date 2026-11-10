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엔비디아 미국 주주들 "주가 급락 손해배상하라"…젠슨 황에 소송

김민표 기자
작성 2026.11.10 10:03 수정 2026.11.10 10:13 조회수
엔비디아 미국 주주들 "주가 급락 손해배상하라"…젠슨 황에 소송
▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

중국 스파이로 지목된 여성과의 외도 사실을 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 주주들에게 집단 소송을 당했습니다.

9일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 연방북부지법에 제출된 소장에 따르면 로젠 로펌은 주주들을 대리해 엔비디아와 황 CEO를 상대로 연방 증권법 위반에 따른 손해배상 청구 소송을 제기했습니다.

이들은 소장에서 황 CEO와 엔비디아가 중국 정보기관 첩자로 의심되는 앨리스 황(중국명 황러)과의 불륜 관계와 앨리스 황이 재직했던 싱가포르 기업 메가스피드에 관한 국가안보 관련 위험을 숨겼다고 주장했습니다.

원고들은 황 CEO와 엔비디아가 은폐했던 사실이 드러난 이후 엔비디아 주가가 급락해 주주들에게 막대한 손실을 안겼다면서, 주가 급락으로 인한 손해를 배상할 것을 요구했습니다.

실제로 엔비디아 주가는 9일 하루에만 4.27% 급락해 178.67달러로 정규장을 마감했습니다.

이날 하루 엔비디아의 시가총액은 1천900억 달러(약 260조 원) 증발했습니다.

이번 집단 소송의 원고는 지난해 10월 9일부터 이달 8일 사이 엔비디아 주식을 취득한 투자자들입니다.

황 CEO는 의혹이 제기된 직후 메가스피드 임원 출신인 앨리스 황과의 관계가 일상적인 업무 만남이라고 대변인을 통해 해명했다가, 지난 8일 메시지를 통해 외도 사실을 시인하고 사과했습니다.
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