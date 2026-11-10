"두 사람, 불편할 정도로" 우려…'젠슨 황 연인' 행방묘연

▲ 2025년 한 식당에서 포착된 젠슨 황 엔비디아 CEO와 앨리스 황

엔비디아를 이끄는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황과의 불륜을 시인하면서 해당 인물에 대한 관심이 커지고 있습니다.현지 시간 9일 월스트리트저널(WSJ)과 더 타임스 등은 앨리스 황의 과거 이력과 젠슨 황과의 관계를 보도했습니다.앨리스 황은 중국명 황러로, 약 20년 전 중국 국영매체 중국중앙TV(CCTV)와 지역방송 후난TV에서 기자로 일한 것으로 알려졌습니다.이후 금융계로 옮겨 HSBC와 상하이 허시 인베스트먼트 이사, 중국 국영 중신그룹(CITIC) 부사장을 지낸 것으로 전해졌습니다.다만 이 경력들은 중국 사모펀드 정보 사이트에 올라온 인물 프로필에 기재된 내용으로, 완전히 검증되지는 않았습니다.미국 뉴욕포스트는 후난TV에 문의했지만 앨리스 황의 근무 사실을 확인하지 못했고, 중국중앙TV(CCTV)에서도 근무 기록을 찾지 못했다고 보도했습니다.HSBC와 중신증권 근무 이력 역시 아직 확인되지 않았습니다.앨리스 황은 이후 2023년 초 싱가포르에 본사를 둔 메가스피드 인터내셔널, 메가스피드의 임원이 됐습니다.중국 국적이지만 유창한 영어 실력을 바탕으로 반도체 업계 고위 관계자들과 폭넓은 관계를 맺어온 것으로 알려졌습니다.젠슨 황과는 2024년 초 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 연례행사에서 처음 만난 것으로 전해졌습니다.같은 해 7월에는 타이완 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 행사에서 다시 만났습니다.이 행사 이후 한 술집에서 화려한 보석을 착용한 앨리스 황이 젠슨 황 곁에 앉아 위스키를 마시는 모습이 넷선더 링크트인 계정에 올라오기도 했습니다.이듬해 5월에는 타이베이의 한 중식당에서 젠슨 황이 앨리스 황의 뺨에 입을 맞추고, 두 사람이 같은 차를 타고 떠나는 모습이 포착됐습니다.6개월 전에는 뉴욕 소재 한 리서치 회사가 두 사람의 불편할 정도로 가까운 관계에 우려를 제기하기도 했습니다.올해 초에는 미국 정부 관계자들이 두 사람이 내연 관계라는 내용의 문서를 작성한 것으로 전해졌습니다.앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 임원을 자처해 왔지만, 미국 정보당국은 그가 중국 정보기관인 국가안전부(MSS)의 스파이라고 판단하고 있습니다.싱가포르와 타이완 당국은 앨리스 황과 젠슨 황의 친밀한 관계가 확인된 이후 중국 정보당국이 앨리스 황을 포섭한 것으로 보고 있습니다.현재 앨리스 황의 행적은 묘연한 상황입니다.올해 초 앨리스 황과 연락했던 복수의 인물은 당시 그가 중국에 있었다고 전했습니다.앨리스 황은 회사를 떠났지만 메가스피드는 여전히 운영 중입니다.이 회사의 전신은 중국 국영 투자자로부터 지원받은 게임 회사 세븐 로드 인터내셔널이었습니다.2023년 싱가포르 자회사를 메가스피드라는 이름으로 분사하면서 황러 유한회사가 소유권을 가져왔습니다.앨리스 황은 회사 경영을 맡은 것으로 알려졌습니다.이후 메가스피드는 동남아시아에서 엔비디아 반도체를 가장 많이 구매하는 최대 고객이 됐습니다.메가스피드는 2023년 설립된 이후 엔비디아 칩을 최소 46억 달러, 우리 돈 약 6조 8천억 원어치 구매한 것으로 알려졌습니다.이 때문에 메가스피드가 중국 기업들이 미국산 첨단 반도체 수출 규제를 우회하는 통로로 쓰였을 가능성도 제기되고 있습니다.