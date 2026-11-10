"10억 나눠줄게" 보석 광산 세트장까지 지어 사기…징역 1년

▲ 부산지방법원

캄보디아에 가짜 보석 광산 세트장을 차려놓고 온라인 방송을 하며 참가비를 가로챈 사기 조직원이 실형을 선고받았습니다.오늘(10일) 법조계에 따르면 부산지법 형사6단독 이준민 판사는 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반과 사기 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 1년을 선고했습니다.판결문에서 A 씨가 가담한 조직은 지난 1월 캄보디아 프놈펜의 2층 주택을 월 1천100달러에 임차한 뒤 내부에 가짜 보석 광산 세트장을 설치했습니다.이들은 가짜 루비와 사파이어를 준비하고 캄보디아인 광부가 실제 보석을 채굴하는 것처럼 연출해 페이스북으로 생방송을 진행했습니다.방송에서는 "루비 3g이나 사파이어 50g이 채굴될 때마다 10억 원을 참가자들에게 나눠주겠다"고 말하며 참여비를 요구했습니다.그러나 실제로 보석을 채굴하는 것은 아니었고, 채굴량이 당첨 기준에 미달한 것처럼 조작해 참가자들로부터 계속 돈을 받아내는 수법을 썼습니다.조직은 총책과 방송 담당자, 광부 역할, 고객센터, 모집책 등으로 역할을 나눠 운영됐습니다.조직원들은 서로 별명이나 약칭으로 부르며 다른 조직원의 신원을 알기 어렵게 점조직 형태로 활동했습니다.A 씨는 지난 5월 이 조직에 가담해 방송 시청자들에게 참여 방법과 입금 계좌를 안내하는 고객센터 역할을 맡았습니다.A 씨는 5월 8일부터 이튿날까지 피해자 B 씨로부터 11차례에 걸쳐 총 3천730만 원을 받아 가로챈 혐의로 기소됐습니다.재판부는 "전기통신금융사기 수법이 고도화되고 있고 개인적·사회적 피해가 중대하다며 피고인이 피해자와 직접 접촉하는 고객센터 역할을 담당해 가담 정도가 가볍지 않다"고 지적했습니다.다만 A 씨가 범행을 자백하고 피해 회복을 위해 300만 원을 공탁한 점, 범행 가담 기간이 이틀에 불과한 점 등을 양형에 반영했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)