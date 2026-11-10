"젠슨 황, 스파이인 줄 몰랐다 해"…엔비디아 주가만 급락

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO는 불륜 상대가 스파이라는 것을 몰랐다고 말했다고 통화 내용을 공개했습니다. 뉴욕 증시에서는 기술주들이 일제히 반등한 가운데 엔비디아 주가만 크게 하락했고, 주주들은 집단 소송을 제기했습니다.



김민표 기자의 보도입니다.



<기자>



트럼프 대통령은 젠슨 황 엔비디아 CEO와 통화했다면서, 그는 불륜 상대 여성이 스파이였다는 사실을 전혀 몰랐다고 말했다고 전했습니다.



그러면서 젠슨 황의 말을 진심이라고 믿는다며 신뢰를 보였습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : '그녀가 스파이라는 사실을 알고 있었습니까?'라고 질문하자, 젠슨 황은 '전혀 몰랐습니다'라고 대답했습니다. 저는 그의 말을 믿습니다.]



황 CEO의 불륜 문제를 언제 처음 보고 받았는지에 대해서는 "내게는 별다른 영향이 없었다"고 의미를 부여하지 않았습니다.



그러면서 "FBI가 이 문제를 들여다보고 있고, 그가 별 문제 없을 것으로 본다"고 말했습니다.



미국 증시에서는 기술주들이 일제히 반등한 가운데 엔비디아만 나홀로 4.3% 급락하며 시가총액 약 258조 원이 증발했습니다.



지난주 중간선거 충격에 이어 황 CEO의 거취에 대한 불확실성이 커지고 엔비디아의 대중국 반도체 판매에 대한 미국 당국의 감시가 강화될 수 있다는 우려까지 나오며 주가가 장중 한때 8.8% 급락하기도 했습니다.



반면 뉴욕 증시는 국제 유가 급락과 기술주 저가 매수세에 힘입어 필라델피아 반도체 지수가 6.9% 상승하는 등 일제히 급반등했습니다.



젠슨 황 CEO에 대한 주주 집단 소송도 제기됐습니다.



미국 캘리포니아주 연방북부지법에는 주주들이 엔비디아와 황 CEO를 상대로 연방 증권법 위반에 따른 손해배상을 청구하는 소장이 제출됐습니다.



주주들은 소장에서 황 CEO와 엔비디아가 중국 정보기관 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 관계 등을 숨겼다며, 엔비디아 주가 급락으로 인한 손해를 배상할 것을 요구했습니다.



(영상편집 : 위원양)