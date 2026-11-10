[자막뉴스] 중국으로 도피했나? 앨리스 황 '행방묘연'…근무했다는 언론사 답변은 '소름'

세계 최대 AI 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 불륜 관계였음을 인정한 중국계 여성 앨리스 황, 중국명 황러를 둘러싼 의혹이 일파만파 퍼지고 있습니다.



미국 정보당국에 의해 중국 국가안전부(MSS)의 첩보원으로 판단된 앨리스 황은 언론계와 금융업계를 거쳐 AI 반도체 사업에 뛰어든 인물로 알려졌습니다.



하지만 나이와 출신지, 학력 같은 기본 신상은 물론 주 이력 대부분에 대한 사실 확인이 불가능해 실체에 대한 의문이 증폭되고 있습니다.



뉴욕포스트에 따르면 중국 사모펀드 정보 사이트 '쓰무왕'에는 빨간 드레스를 입은 앨리스 황의 사진과 함께 '상하이 허시투자관리'의 집행이사이자 펀드매니저라고 소개하는 프로필이 등록돼 있습니다.



여기에는 앨리스 황이 후난TV와 CCTV 등 주요 매체에서 4년간 기자로 근무한 뒤, HSBC 프라이빗뱅킹 부문과 중신증권 등에서 8년간 일한 것으로 적혀 있습니다.



그러나 뉴욕포스트는 "후난TV 측 임원이 '해당 이름의 근무 이력을 들어본 적이 없다'고 밝혔으며, 프로필 검색에서도 이름이 확인되지 않았다"며 허위 경력 가능성을 제기했습니다.



관련 금융 기관들 역시 앨리스 황의 근무 이력에 대한 확인 요청에 입장을 밝히지 않고 있습니다.



반면 앨리스 황과 젠슨 황 CEO의 접촉 정황은 계속해서 드러나고 있습니다.



2024년 미국 캘리포니아 엔비디아 연례 행사를 시작으로 타이완 컴퓨텍스, 지난해 타이완과 상하이 만찬 자리 등에서 두 사람이 함께한 모습이 확인됐습니다.



앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 경영에 관여하며, 2025년 초 중국 투자자들에게 첨단 엔비디아 GPU 확보 능력을 강조해 사업 거래를 제안하기도 했습니다.



현재 앨리스 황의 위챗과 이메일 계정은 삭제되었으며, 현재 중국에 머물고 있다는 소문만 돌 뿐 취재진의 연락에도 응하지 않은 채 행방이 묘연한 상태입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)