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[자막뉴스] '젠슨 황 리스크'로 엔비디아 하루 새 258조 증발…"배상하라"

조기호 기자
작성 2026.11.10 10:15 조회수
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미국 증시에서 기술주들이 일제히 반등을 했지만 엔비디아만 홀로 급락하며 하루 새 시가총액 258조 원이 사라졌습니다.

현지시간 9일 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전 거래일보다 4.3% 내린 178.67달러에 마감했습니다.

장중 한때 8.8% 급락하기도 했습니다.

일주일 전과 비교하면 주가는 11.6% 떨어졌고, 시총은 759조 원이나 줄었습니다.

국제 유가 급락과 기술주 저가 매수세로 뉴욕증시가 일제히 반등한 것과는 반대였습니다.

다우존스산업평균지수는 2.2%, S&P500 지수는 2.4%, 나스닥은 2.7% 각각 상승했습니다.

중간선거 이후 급락했던 다른 AI 반도체주도 일제히 큰 폭으로 반등했습니다.

AMD가 13.3% 치솟았고, 웨스턴디지털 9.9%, 브로드컴 8.8%, 샌드스크 6.2% 그리고 SK하이닉스 ADR도 5.5% 각각 올랐습니다.

필라델피아 반도체지수는 6.9%로 상승 마감했습니다.

그러자 엔비디아의 급락이 '젠슨 황 리스크' 때문이라며 주주들이 집단소송을 제기했습니다.

현지시간으로 9일 미국 캘리포니아주 연방북부지법에 제출된 소장에 따르면 로젠 로펌은 마크 키스텐마허 등 주주들을 대리해 엔비디아와 젠슨 황 CEO를 상대로 연방 증권법 위반에 따른 손해배상 청구소송을 제기했습니다.

이들은 소장에서 황 CEO와 엔비디아가 중국 정보 기관 스파이로 의심되는 앨리스 황과의 불륜 관계와, 앨리스 황이 재직했던 싱가포르 기업에 관한 국가안보 관련 위험을 숨겼다고 주장했습니다.

이 사실이 드러난 이후 엔비디아 주가가 급락해 주주들에게 막대한 손실을 안겼다며, 배상을 요구하고 있습니다.

(취재 : 조기호, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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