코스피·코스닥 5%대 급등…양 시장 동시 매수 사이드카

▲ 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 대화하고 있다. 이날 코스피와 코스닥 지수는 장 초반 4%대 급등 출발했다.

국내 주식시장이 오늘(10일) 장 초반 5% 안팎의 급등세를 보이면서 유가증권시장과 코스닥 시장에서 잇따라 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동했습니다.오늘 오전 9시 6분 2초를 기해 유가증권시장에서 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가 효력이 정지됐습니다.발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 44.78포인트(5.76%) 오른 821.04였습니다.코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지합니다.이후 약 4분만인 오전 9시 10분에는 코스닥 시장에서도 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 매수 사이드카가 발동, 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐습니다.발동 시점 당시 코스닥150선물가격은 전일 종가보다 65.10포인트(6.29%) 급등한 1,099.50이었습니다.코스닥150현물지수는 60.81포인트(5.87%) 오른 1,095.53입니다.코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.오전 9시 16분 현재 코스피는 전장보다 5.46% 오른 5,293.11을, 코스닥은 5.10% 오른 671.58을 나타내고 있습니다.(사진=연합뉴스)