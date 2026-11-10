코스피·코스닥 5%대 급등…양 시장 동시 매수 사이드카

▲ 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 대화하고 있다. 이날 코스피와 코스닥 지수는 장 초반 4%대 급등 출발했다.
국내 주식시장이 오늘(10일) 장 초반 5% 안팎의 급등세를 보이면서 유가증권시장과 코스닥 시장에서 잇따라 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동했습니다.
오늘 오전 9시 6분 2초를 기해 유가증권시장에서 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가 효력이 정지됐습니다.
발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 44.78포인트(5.76%) 오른 821.04였습니다.
코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지합니다.
이후 약 4분만인 오전 9시 10분에는 코스닥 시장에서도 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 매수 사이드카가 발동, 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐습니다.
발동 시점 당시 코스닥150선물가격은 전일 종가보다 65.10포인트(6.29%) 급등한 1,099.50이었습니다.
코스닥150현물지수는 60.81포인트(5.87%) 오른 1,095.53입니다.
코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.
오전 9시 16분 현재 코스피는 전장보다 5.46% 오른 5,293.11을, 코스닥은 5.10% 오른 671.58을 나타내고 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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