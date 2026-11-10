뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] '쾅!' 식당에 들이닥친 승용차…운전자 도망가더니 집에서 '한 일'

작성 2026.11.10 15:16 조회수
PIP 닫기
지난 5일 한적한 새벽 시간, 영업을 마친 한 식당으로 차 한 대가 돌진하는 사고가 발생했습니다. 식당 정문의 유리벽을 뚫고 내부 깊숙이 들어온 차량. 이 사고로 식당 시설물과 전기 설비는 물론 주방까지 파손되는 등 큰 피해가 발생했는데요.

그런데 사고 직후 차량에서 내린 운전자는 현장 사진을 찍더니 그대로 사라졌습니다. 신고받고 출동한 경찰은 차량에 남겨진 신분증을 토대로 운전자를 추적했고, 약 1시간 만에 집에서 잠을 자고 있던 40대 남성을 검거했습니다.

한순간에 식당을 아수라장으로 만든 만취 운전자. 아찔했던 사고 당시 상황과 황당한 도주 행적을 살펴봅니다. 

(취재: 김희정 / 구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁  / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지