[현장영상] '쾅!' 식당에 들이닥친 승용차…운전자 도망가더니 집에서 '한 일'

지난 5일 한적한 새벽 시간, 영업을 마친 한 식당으로 차 한 대가 돌진하는 사고가 발생했습니다. 식당 정문의 유리벽을 뚫고 내부 깊숙이 들어온 차량. 이 사고로 식당 시설물과 전기 설비는 물론 주방까지 파손되는 등 큰 피해가 발생했는데요.



그런데 사고 직후 차량에서 내린 운전자는 현장 사진을 찍더니 그대로 사라졌습니다. 신고받고 출동한 경찰은 차량에 남겨진 신분증을 토대로 운전자를 추적했고, 약 1시간 만에 집에서 잠을 자고 있던 40대 남성을 검거했습니다.



한순간에 식당을 아수라장으로 만든 만취 운전자. 아찔했던 사고 당시 상황과 황당한 도주 행적을 살펴봅니다.



(취재: 김희정 / 구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)