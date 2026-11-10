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도핑방지위원회 창립 20주년 기념식…아시아 25개국 관계자 참석

최희진 기자
작성 2026.11.10 09:15 조회수
도핑방지위원회 창립 20주년 기념식…아시아 25개국 관계자 참석
▲ 한국도핑방지위원회

문화체육관광부와 한국도핑방지위원회(KADA)는 오늘(10일) 서울 송파구 올림픽파크텔에서 KADA 창립 20주년 기념식을 개최합니다.

문체부는 "이번 행사는 2025년 부산 세계도핑방지기구(WADA) 총회 개최 지원 등 국제 도핑 방지 활동에서 역할을 확대해 온 KADA의 지난 20년을 돌아보고 공정한 스포츠의 가치를 확산하기 위해 마련됐다"고 밝혔습니다.

기념식에는 김대현 문체부 제2차관과 하형주 국민체육진흥공단 이사장을 비롯해 올리비에 니글리 WADA 사무총장, 무로후시 고지 WADA 집행위원 겸 전 일본 스포츠청장 등 아시아 25개국 도핑방지기구 관계자 200여 명이 참석할 예정입니다.

원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원 및 WADA 선수위원은 문체부 장관 표창, 한국과학기술연구원(KIST) 김호준 전문원 등 총 7명은 KADA 원장 표창을 받습니다.

문체부와 KADA는 10일부터 11일까지 올림픽파크텔과 서울 서초구 국립중앙도서관에서 국제 도핑 방지 세미나를 엽니다.

세미나에는 아시아 25개국 관계자 등 국내외 인사 60여 명이 참석해 도핑 방지 주요 현안을 논의합니다.

11일부터 다음 달 10일까지 국립중앙도서관에서는 '클린 스포츠: 도핑의 어둠과 공정의 빛'을 주제로 전시회가 열립니다.

도핑의 역사와 주요 사건을 소개하고 KADA의 활동과 성과를 조명합니다.

(사진=한국도핑방지위원회 제공, 연합뉴스)
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